Declarațiile impresarului Ionuț Pavel, după moartea lui Benone Sinulescu „Avea o evoluție favorabilă. Din păcate…”

Impresarul lui Benone Sinulescu, Ionuț Pavel, a declarat că artistul a murit din cauza unei pneumonii de absorbție, care se întâmplă de cele mai multe ori la bebeluși.

Ionuț Pavel răcise relațiile cu regretatul artist după ce acesta a vorbit în primăvară despre starea lui de sănătate, spunând atunci că Benone își poate pierde viața oricând.

De asemenea, de atunci, a continuat să se informeze despre Benone Sinulescu, însă în mod indirect, de la anumiți prieteni.

Acesta a aflat că regretatul artist se simțea mai bine, mergea pe propriile picioare, așadar nu s-a așteptat nicio clipă ca Benone Sinulescu să moară.

”Avea o evoluție favorabilă. Din păcate, acum câteva zile, ghinion, a făcut o pneumonie de absorție, o chestie pe care o fac de cele mai multe ori bebelușii. Stând în pat, stând pe spate, încercând să mănânce ceva, cine știe ce s-a întâmplat”, a povestit Ionuț Pavel.

Mesajul de regret al impresarului

”Nu am decât un cuvânt, excepțional. Deci asta este Nea Beni pentru toți prietenii lui, excepțional. Om bun, curat…”, a adăugat fostul impresar.

Ce spunea soția artistului despre starea lui de sănătate, în iunie

În lune iulie, soţia lui a oferit detalii despre problemele de sănătate ale artistului într-un comunicat postat pe Facebook: ”Dragi prieteni, admiratori ai lui Benone Sinulescu. Avand in prim-plan preocuparea pentru starea de sanatate a sotului meu, pe de o parte, dar si dorinta acestuia de a expune publicului doar actul artistic si mai putin problemele de sanatate specifice varstei, am evitat mediatizarea situatiei medicale a sotului meu. Totusi, situatia impune cateva precizari: In urma cu cateva saptamani, sotul meu a fost consultat la o clinica de specialitate din Timisoara de catre un medic, profesor universitar, a efectuat analize medicale inclusiv computer tomograf si urmeaza un tratament pentru afectiunea cronica constatata In dimineata zilei de joi 08.07.2021, Benone Sinulescu nu a fost gasit inconstient ci a cazut si nu a dorit sa fie internat. Cu toate acestea, locuind singuri la casa din localitatea Barzava, neputand sa il ridic si din dorinta de nu fi expus intr-o situatie nefavorabila imaginii publice, impreuna am stabilit sa solicitam o ambulanta de la o clinica privata, incare a fost internat temporar si a continuat tratamentul, beneficiind de conditii medicale de calitate. In ziua de sambata starea de sanatate s-a inrautatit si in urma discutiei cu un alt medic profesor universitar de la Spitalul Judetean Arad, care ii cunostea afectiunile, i-a recomandat o reevaluare in cadrul acestui spital. In acest timp, fostul impresar Ionut Pavel, fara a ma fi intrebat despre starea sotului meu si fara a ne solicita acordul, a raspandit in presa informatii nedocumentate false, defaimatoare privind modul in care familia il ingrijeste pe “Nea Beni” Se dovedeste ca Beni pe buna dreptate nu il considera o persoana din cercul de prieteni si a incetat relatiile profesionale de mai mult timp cu acesta. Va multumim pentru aprecierile si gandurile bune si sa ne rugam cu totii pentru sanatatea indragitului Benone Sinulescu.”

