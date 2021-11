Declarațiile lui Andrei Ruse, directorul editurii care a retras cartea lui George Burcea de pe piață: ”Atitudinea lui din mediul online a fost deplasată și de neînțeles”

În cadrul unei emisiuni TV, Andrei Ruse, directorul editurii care a retras cartea lui George Burcea de pe piață, a făcut o serie de declarații.

Astăzi, într-o emisiune de televiziune, Andrei Ruse, directorul editurii care a retras cartea lui George Burcea de pe piață, și-a explicat gestul. Recent, iubitul Vivianei Sposub a făcut o serie de declarații neașteptate, în cadrul unui live, instigând la violența domestică. Actorul a declarat că nu înțelege atitudine unor femei, cărora le place doar atunci când bărbatul dă cu pumnul în masă. Mai exact, urmăritoarele sale i-au spus că nu el trebuie să gătească în casă, ci femeia de lângă el. Aceste afirmații l-au enervat la culme pe George Burcea, care nu s-a mai abținut și a răspuns într-un mod neașteptat, folosind cuvinte și expresii dure, fapt care a dus la retragerea de pe piață a cărții, „Scrisoare către Ceaușescu”, scrisă de George Burcea. Ulterior, însă, actorul și-a cerut scuze, scriind o serie de mesaje pe rețelele de socializare.

”Tot ce pot să fac este să mă dezic categoric și cât se poate de ferm, atât eu ca și om și mai ales prin editură, prin care nu doresc niciun fel de asociere cu astfel de declarații virulente și misogine. Culmea, venise pe fundalul unei cărți împotriva violenței domestice. Am reușit sa vorbesc cu el, chiar aseară. Să înțeleg oarecum și punctul lui de vedere, să îmi dea și mie cât de cât o explicație. Atunci l-am anunțat și de decizia noastră de a retrage cărțile din librării, pentru că nu putem susține un autor așa. Reacția lui a fost ok, civilizată. În toată colaborarea cu el, nu am avut mari certuri. Sunt sigur că a înțeles ce a creat. Știu că regretă”, a spus directorul editurii.

De asemenea, Andrei Ruse a continuat seria declarațiilor: ”Atitudinea lui din mediul online a fost deplasată și de neînțeles. Eu nu o să-l judec acum pe George Burcea. Este un subiect sensibil, este o problemă foarte mare în România violența domestică și în niciun caz nu trebuie încurajată, indiferent de ce situație, de nervii care ar fi în spate, de scuze. Pentru că știu că el a răspuns la niște comentarii destul de agresive, dar nu trebuia să facă chestia asta. Mă bucur că a făcut chestia asta”.

Cartea lui George Burcea, retrasă de pe piață

Editura Hyperliteratura a decis retragerea de pe piață a cărții, „Scrisoare către Ceaușescu”, scrisă de George Burcea. Directorul editurii l-a criticat dur pe actor după ce a auzit declarațiile acestuia și se declară pur și simplu uluit: „M-am crucit (nu, nu exagerez, m-am crucit de câteva ori în fața monitorului, nu e nicio scoatere din context, nu e niciun politically correctness exagerat…). Că dacă el, care a scris o carte împotriva violenței domestice și e un bărbat model (citez și sunt uluit), și este jignit că mai și gătește, atunci dacă femeilor nu le place un astfel de individ, concluzia e că le place bătaia? Nici nu mă pot coborî la nivelul la care să comentez așa ceva, pur și simplu”, a spus Andrei Ruse pe contul său de Facebook.

