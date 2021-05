Declarațiile lui Fulgy, acuzații indirecte! „Am fost pe la Alex Velea… Am inhalat stând cu oameni care fumează iarbă”

Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a ajuns din nou în lumina refectoarelor după ce zilele trecute a fost prins de polițiști conducând sub influența unor substanțe ilegale. Tânărul a declarat că se întorcea de la un grătar organizat de Alex Velea.

În urma testării cu aparatul Drugtest, agenții care l-au tras pe dreapta pe Fulgy au descoperit că artistul a consumat cannabis. Oamenii legii l-au condus pe fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani la INML, unde i s-au recoltat probe biologice.

După această întâmplare, Fulgy a făcut câteva declarații care au ridicat semne de întrebare. Acesta a spus că înainte de a îl opri polițiști fusese la Alex Vele, care a organizat un grătar. Mai mult, tânărul a declarat că, de fapt, el nu ar fi consumat droguri, dar a stat în prezența unor oameni care au făcut-o.

„Ieri, m-am trezit, am fost am mâncat, iar seara pe la șapte opt am fost pe la Alex Velea, am făcut un grătar cu toți băieții de la Golden Boy. De obicei în studiouri, nu la Alex Velea se fumează iarbă. După petrecerea asta frumoasă pe care am dat-o la Alex Velea, eu am plecat cu doi băieți de ai lui care nu aveau niciun drog asupra lor. Atât ei cât și eu am inhalat stând cu oameni care fumează iarbă pentru că v-am spus, eu personal sunt plictisit de ele.” a declarat Fulgy.

Fulgy a fost internat într-o clinică din Spania.

Nu este pentru prima dată când Fulgy este protagonistul unui astfel de subiect. Mai mult, în urmă cu ceva timp acest a declarat că din cauza unor probleme și obiceiuri proaste a fost internat într-o clinică din Spania, acolo unde a primit ajutor de specialitate.

„Ajunsesem din cauza stilului meu de viață foarte rașpa, adică mă trezeam la 10 seara și mergeam afară și ce puteam să fac seara, cazino, femei, bătură și distracție. Nu îndemn pe nimeni să se joace la cazino, am pierdut sume de la 1 leu la aproape 90.000 de lei pe seară, cea mai mare lovitură a mea a de 250.000 de euro. Tatăl meu mi-a dat interzis ca să nu mă mai joc pentru că la vârsta aia nu îmi mai socotea mie”, a declarat Fulg, în urmă cu ceva timp.

