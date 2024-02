Deea Maxer și-a îndeplinit un vis, după divorțul de Dinu Maxer: „Cel mai scump cadou pe care mi l-am făcut, după 18 ani de muncă”

Deea Maxer (34 de ani) a reușit să își îndeplinească un vis, după divorțul de Dinu Maxer (50 de ani). Artista, care și-a găsit alinarea în brațele lui Robert Drilea și astăzi își serbează ziua de naștere, a dezvăluit că a făcut o investiție uriașă. Mai cu seamă, anul trecut, și-a achiziționat un apartament, considerându-l, de altfel, „cel mai scump cadou” pe care și l-a luat, după aproape 18 ani de muncă! Detaliile se află mai jos, în articol.

Deea Maxer este în culmea fericirii. După separarea de fostul ei partener, Dinu Maxer, și-a găsit liniștea în brațele lui Robert Drilea. De altfel, anul trecut, artista în vârstă de 34 de ani a reușit să facă o achiziție de zile mari! Și-a cumpărat propriul apartament, după aproape 18 ani de muncă.

Deea Maxer a investit într-un apartament, anul trecut, după separarea de Dinu Maxer

Artista în vârstă de 34 de ani a reușit să își achiziționeze o locuință, în urmă cu un an. După aproape 18 an de muncă și separarea de Dinu Maxer, și-a dat „reset” și a ales să facă o investiție de zile mari. Nu a dezvăluit câți bani a investit în apartament, însă Deea Maxer este mândră de propria reușită. La momentul actual, are 3 surse de venit. Pe lângă spectacolele de dans și munca depusă la o companie de cosmetice, este și agent imobiliar în Dubai!

De altfel, Deea a mai precizat că este un om echilibrat și modest. Când e vorba despre cheltuieli mai mari, se pun în discuție, cel mai probabil, vacanțele.

„Cel mai scump cadou pe care mi l-am făcut? Astea sunt prostii. Apartamentul este cea mai mare investiție financiară. Anul trecut, la 33 ani, după aproape 18 ani de muncă, am reușit să îmi achiziționez propriul apartament. În rest nu îmi fac cadouri scumpe. Sunt un om modest și echilibrat. Dacă cheltui 2000-3000 euro însemnă că e vorba de o vacanță. Și aia de 2 ori pe an. Una cu copiii, una fără ei, pentru că și mami are nevoie de timp pentru ea”, a spus artista, pentru Fanatik.

