E vizibil schimbată după divorțul de fostul soț! Ce surpriză i-a făcut Robert iubitei sale, Deea Maxer, de ziua ei

Astăzi, Deea Maxer (34 de ani) a avut parte de surprize din partea celor dragi. Cu ocazia zilei sale de naștere, printre cei care i-au făcut surprize a fost chiar iubitul ei, Robert Drilea. Artista radiază de fericire, aspect care poate fi observat din imaginea postată pe internet. Este vizibil schimbată după divorțul de Dinu Maxer! Vezi mai jos detaliile.

Deea Maxer își serbează ziua de naștere! Artista împlinește vârsta de 34 de ani, astăzi. Pe rețelele de socializare, fosta soție a lui Dinu Maxer a distribuit mai multe postări la secțiunea Instastory. Printre acestea se numără și o urare pe care iubitul ei, Robert Drilea, i-a transmis-o cu ocazia aniversării sale. Din imaginea postată pe rețelele de socializare reiese că Deea radiază de fericire!

Deea Maxer și Robert Drilea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste încă din 2023. Deea și Dinu Maxer au ales calea separării, după 18 ani de relație (15 ani de căsătorie). Împreună, au doi copii, un băiat și o fată – Andreas și Maysa. Chiar dacă au ales să se separe, cei doi se îngrijesc de creșterea copiilor. De altfel, în cadrul unui interviu acordat anul trecut, artistul în vârstă de 50 de ani mărturisea că locuiesc în același complex. Iată declarațiile!

„Băiețelul meu, Andreas, care are 12 ani și care a rămas cu mine, la un moment dat, spunându-i că eu nu mai pot lupta pentru relație fiindcă consideră că s-a ajuns la final, mi-a spus că e mai bine așa. Tocmai pentru că nu ne mai certăm. Pentru băiețelul meu deveniseră un stres certurile noastre. (…) Faptul că copiii se plimbă de la un apartament la altul, aici e genialitatea situației. Atunci când am divorțat, toată lumea ne-a acuzat că nu ne gândim la copii. Noi ne-am gândit în primul rând la copii și apoi la noi. Am zis așa, cum să facem ca ei să nu resimtă o distanță”, a spus artistul, anul trecut.