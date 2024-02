Dinu Maxer nu poate trece peste moartea fratelui său. Este una dintre cele mai mari drame ale vieții sale. „Nici în momentul de față nu știm ce s-a întâmplat”

Cu 36 de ani în urmă, familia lui Dinu Maxer a trecut printr-o tragedie imensă. Atunci, fratele mai mic al acestuia s-a stins din viață. La acea vreme, Dinu avea 14 ani, iar fratele său avea 10 ani. Băiatul s-a oferit să meargă să cumpere pâine pentru că bunica lor era ocupată, dar nu s-a mai întors. Dinu Maxer afirmă că și în prezent rămâne necunoscut motivul morții fratelui său.

În 1988, Dinu Maxer și-a pierdut fratele mai mic. Abia când a devenit tată, artistul a realizat durerea pe care au simțit-o părinții săi când au pierdut un copil de 10 ani. În familia lor, bucuria a dispărut mult timp după tragedie, iar Dinu Maxer încă se întreabă de ce s-a întâmplat atunci și cine este responsabil pentru moartea fratelui său.

Abia acum doi ani și jumătate, Dinu Maxer a dezvăluit că a avut un frate care a murit la vârsta de 10 ani. La acea vreme, Dinu era un copil de 14 ani. Fratele său a plecat să cumpere pâine și nu s-a mai întors niciodată. Detaliile tragediei încă nu sunt pe deplin cunoscute, iar familia artistului a avut dificultăți în a depăși incidentul.

„Pierderea unui copil este considerată cea mai mare suferință umană. Părinții mei au trăit-o. Eram doar cu tatăl meu. S-a resimțit extraordinar de mult în viața de familie, probabil un an sau doi”, a declarat Dinu Maxer în urmă cu ceva timp, potrivit viva.ro .

Conform relatărilor artistului, în acel moment, bunica lor dorea să cumpere pâine. Fratele său mai mic s-a oferit să meargă la magazin în locul ei, dar nu s-a mai întors.

La început, s-a presupus că fratele artistului a fost implicat într-un incident cu un tramvai. Cu toate acestea, Dinu a dezvăluit adevărul despre ceea ce s-a întâmplat. Conform mărturiei unui martor, băiatul nu a fost lovit de tramvai, ci a ajuns cu capul între vagoane după ce acesta trecuse, fiind speriat de o mașină care încerca să-l depășească.

Citește și: DEEA MAXER A DESLUȘIT MISTERUL, DUPĂ CE A DAT DE ÎNȚELES CĂ EXISTĂ PROBLEME ÎN RELAȚIA CU ROBERT DRILEA! CE SE ÎNTÂMPLĂ, DE FAPT, ÎNTRE CEI DOI

Pentru a-l proteja, părinții lui Dinu nu i-au permis să-și vadă fratele decedat.

La un anumit moment, artistul a mărturisit că moartea fratelui său este una dintre cele două tragedii majore ale vieții sale, cealaltă fiind divorțul părinților săi.

„În viața mea am trecut peste două lucruri puse în topul suferințelor umane în primele două locuri. Am trecut peste divorțul părinților când eram în clasa a V-a, trimestrul I, exact ca Andreas. O repetare a istoriei care este mai mult decât ciudată și culmea este că aceleași sentimente le-a avut și el ca și mine.

Lumea mă întreabă dacă băiatul este ok. Eu le spun că da și mă întreabă cum știu eu că e ok. Are aceleași răspunsuri pe care le-am avut eu, aceleași sentimente, aceleași trăiri, la aceeași vârstă. Cred că pot să spun că băiatul meu este bine”, a spus Dinu Maxer anul trecut, la scurt timp după divorțul de Deea.