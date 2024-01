Adevărul despre ce se întâmplă acum în familia lui Dinu Maxer. Cum se înțelege Magdalena Chihaia cu „soacra”

Magdalena Chihaia(37 de ani) și Dinu Maxer(50 de ani) trăiesc de mai bine de șase luni o poveste de iubire demnă de filmele romance. Relația lor evoluează cu pași repezi, bruneta petrecând foarte mult timp în compania iubitului ei. Mai mult, Magdalena se înțelege foarte bine cu Andreas, fiul în vârstă de 11 ani al lui Dinu din mariajul cu Deea Maxer.

Magda a dat și mai mult din casă. Actrița a povestit că se înțelege foarte bine cu Andreas și că îl susține foarte mult. De asemenea, aceasta a dezvăluit și cum decurg discuțiile dintre ea și fiul lui Dinu Maxer.

„Vorbim despre colegele de la școală pe care le simpatizează sau care îl tachinează. De asemenea, vorbim și despre pasiunile lui plus că ne sfătuim foarte mult. Avem secretele noastre. Este un băiat foarte frumos și talentat așa că i-am promis că o să-l învăț tot ceea ce știu eu pe partea artistică, ce ține de mine, adică teatru și dans, și o să-l ajut ori de câte ori are nevoie. Îl iubesc foarte tare. Andreas a pus și muzică la un spectacol de teatru pentru copii scris si regizat de mine, în care a jucat și Dinu rolul de Harap-Alb. Andreas este adorat de colegii mei și de toți prietenii mei. Mama îl adoră și îl răsfață culinar de fiecare dată când are ocazia”, a mai spus Magdalena Chihaia.