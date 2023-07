Deea Maxer și noul iubit încep să se comporte tot mai mult ca o familie. A filmat-o pe fiica ei, ce va spune Dinu?

Deea pare mai fericită ca niciodată în brațele noului iubit. Fosta soție a lui Dinu Maxer și-a asumat relația cu Robert Drilea, noul bărbat din viața sa, după divorțul de fostul partener de viață. Tânărul are o relație apropiată cu copiii brunetei și, din postările din mediul online, reiese faptul că cei doi iubiți încep să se comporte tot mai mult ca o familie. Recent, Robert a postat un videoclip special cu fiica artistei.

Povestea de dragoste dintre Deea Maxer și Robert Drilea înflorește pe zi ce trece. Fosta soție a lui Dinu Maxer radiază în prezența lui Robert Drilea, noul său iubit. Chiar dacă, în ultima perioadă a fost ținta multor critici, din cauza relației pe care o are în prezent, Deea Maxer este mai asumată ca oricând să arate lumii întregi iubirea pe care i-o poartă bărbatului.

Cei doi petrec foarte mult timp împreună și nu ezită niciun moment să se posteze pe rețelele de socializare și să împărtășească cu fanii lor toată bucuria pe care o trăiesc în această perioadă. După ce s-au întors din prima vacanță pe care au avut-o împreună, bărbatul i-a surprins pe toți, din nou, după ce a filmat-o pe fiica artistei și a postat videoclipul pe contul său personal de Instagram.

Robert Drilea, noul iubit al Deei Maxer, relație specială cu fiica artistei

În clipul postat pe Instagram, bărbatul o surprinde pe micuță în timp ce cântă la un „microfon” improvizat, semn că își dorește să devină artistă, la fel ca părinții săi.

De asemenea, Robert Drilea a transmis și un mesaj: „Avem concert, Deea Maxer”, a scris bărbatul.

Deea Maxer, afectată de criticile din mediul online

Fosta soție a lui Dinu Maxer a mărturisit că a început să fie afectată de toate comentariile referitoare la noua relație pe care o are.

„L-am cunoscut pe Robert, probabil, în al doilea cel mai dificil moment al vieții mele. Gurile rele spun că m-am aruncat cu capul înainte într-o relație care nu o să funcționeze. Oamenii îmi scriu în mesaj lucrul ăsta și mă afectează, pentru că le-am permis oamenilor să își dea cu părerea mai mult decât ar trebui. Consider că fiecare dintre noi simte omul și ia hotărârile despre cum consideră, spre binele, bineînțeles, și al copiilor săi, ceea ce și eu am făcut. Când l-am cunoscut pe Robert, am simțit că și-a câștigat, în timp, dreptul de a fi aproape de copiii mei”, a spus Deea Maxer, în cadrul emisiunii Teo Show.

