Definitivat 2018, proba scrisă. Subiecte și bareme pe definitivat.edu.ro

Definitivat 2018. .Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ (anul școlar 2017-2018) se va desfășura miercuri, 18 iulie 2018. Subiectele pentru examenul de definitivat, asigurate de Centrul Național de Evaluare si Examinare, au fost publicate, pentru toate materiile, pe site-ul subiecte.edu.ro, pentru sesiunea de examen definitivat 2017. De asemenea, baremele de corectare pentru disciplinele de examen au fost postate pe acelasi site. (Citește și: Înscrieri BAC toamnă 2018. Când este perioada înscrierilor)

De exemplu, la examenul de definitivat din anul trecut, la „Limba și literatura Română, Metodica predării acesteia”, pentru învățământul primar, cadre didactice au avut de rezolvat șapte cerințe bazându-se pe un text liric dat. A doua cerință a fost să redacteze un eseu în care să prezinte un personaj dintr-un text dramatic.

Subiectul integral prezentat mai jos este cel de la Limba și Literatura Romană și Matematică, Metodica predării acestora.

ART. 22

(1) Proba scrisa se desfasoara incepand cu ora 10,00, durata de redactare a lucrarii fiind de 4 ore.

(2) Prezentarea comisiei la centrul de examen se face in intervalul orar 7 – 7,30, pe baza buletinului/cartii de identitate si a delegatiei de serviciu.

(3) Accesul candidatilor in centrul de examen la proba scrisa se face in intervalul 8,00 – 8,45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, in lipsa acestuia, pe baza pasaportului in termen de valabilitate.

(4) Candidatii si asistentii supraveghetori nu pot avea asupra lor, in sala de examen, obiecte sau materiale din urmatoarele categorii: genti, posete, ziare, reviste, carti, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediaza/faciliteaza comunicarea la distanta, alte obiecte/materiale a caror utilizare afecteaza desfasurarea examenului in conditii de legalitate, echitate si obiectivitate. Materialele si/sau obiectele nepermise vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, inainte de intrarea in sala de examen.

(5) Candidatii care introduc in sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora mentionate la alin. (4) sau compatibile cu acelea, chiar daca nu le utilizeaza in momentul in care sunt depistati, sunt eliminati din examen pentru tentativa de frauda, prin decizie motivata a presedintelui comisiei de examen, situatie in care asistentii supraveghetori sau membrii comisiei de examen incheie un proces-verbal.

(6) Candidatii sunt informati de catre asistentii supraveghetori responsabili de sali, la intrarea in sala de examen, cu privire la prevederile metodologice referitoare la desfasurarea probei scrise si semneaza procese-verbale care sa ateste informarea.

ART. 23

(1) Pe usa fiecarei sali de examen se afiseaza tabelele nominale cuprinzand numele si prenumele candidatilor, repartizati in sala respectiva si disciplina la care acestia sustin examenul.

(2) In fiecare sala de examen se repartizeaza candidati care sustin examenul la cel putin doua discipline diferite. Repartizarea candidatilor in sala se face potrivit tabelelor afisate, respectarea ordinii de asezare in banca fiind obligatorie.

ART. 24

(1) In vederea desfasurarii probei scrise se asigura supravegherea fiecarei sali de catre 2 – 3 asistenti supraveghetori, care verifica identitatea candidatilor din sala respectiva pe baza actului de identitate prezentat de acestia si care raspund de corectitudinea desfasurarii probei scrise in sala respectiva.

(2) Asistentii supraveghetori responsabili de sali primesc, sub semnatura, de la secretariatul comisiei de examen tabelul nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva, foile tipizate de examen si ciornele necesare stampilate, corespunzator numarului candidatilor din sala.

(3) Inainte de aducerea subiectelor in sali, supraveghetorii instruiesc candidatii cu privire la modul de secretizare si securizare a lucrarilor scrise, numerotarea paginilor si atentioneaza candidatii cu privire la situatiile care pot conduce la anularea lucrarii scrise si la eliminarea din examen, potrivit prevederilor legale.