Delia a lansat hit-ul anului! Melodia ”Despablito”, în colaborare cu Grasu XXL, face senzație în rândul fanilor

Umor cât cuprinde în versuri și imagine, culoare, un pic de spirit latino și Columbia adusă în România printr-o poveste amuzantă. Așa arată „Despablito", noua piesă și noul videoclip ale Deliei, în colaborare cu Grasu XXL. Cameleonică, nonconformistă și cu multe idei inedite, Delia își surprinde din nou fanii cu o ipostază complet neașteptată.

Ținutele și mai ales accesoriile Deliei vin ca o completare a personajului interpretat de ea, într-o poveste în care Grasu XXL a împărtășit viziunea și ideile artistei.

„Mi-a trimis Delia demo-ul piesei, eu eram spre bazinul de înot, am ascultat piesa în mașină și mi s-a părut turbo! Cât am înotat eu pe-acolo la mișto, mă tot gândeam cum să și când am ajuns la studio în 10 minute. I-am trimis-o înapoi cu strofă cu tot, iar ea mi-a zis că filmăm sâmbătă…Era joi… Am filmat luni! Na, ea e Delia și e superbă!”. , a mărturisit Grasu XXL. (CITEȘTE ȘI: DELIA, MESAJ EMOȚIONANT PENTRU SOȚUL EI DE ZIUA LUI DE NAȘTERE: ”TE IUBESC MULT!”)

Grasu XXL este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țară, cu o prezență de peste 20 de ani de scena de rap din România. De-a lungul timpului, artistul originar din Bacău a lansat nu mai puțin de șase albume și a colaborat cu Guess Who, Maximilian, Smiley, Spike, Feli, Ami, iar lista poate continua. În același timp, Grasu XXL este un împătimit al sunetului. În ultimii ani a mixat și masterizat majoritatea materialelor lansate la Okapi Sound.

Pentru Delia inspirația a venit tot la piscină

„Întâmplarea face că aveam acest instrumental de câteva luni şi nu ştiu de unde şi cum a venit inspiraţia pentru acest „Despablito”. Dar tot la piscină eram când am scris versurile. Apa are un efect benefic. Aţi vrut „Despacito”, luaţi şi „Despablito”!”, spune Delia.

Tânărul înflăcarat care dansează pe mese este nimeni altul decât Vlad Drăgulin, interpretul lui Malone în serialul „Băieți de oraș” și co-prezentator, alături de Mihai Bendeac, în noul sezon al emisiunii „X Factor”, la Antena 1. Provocarea venită din partea Deliei i-a adus acestuia o premieră, „Despablito” fiind primul videoclip în care joacă.

„Spre rușinea mea, am 27 de ani si asta a fost prima mea experienţă în ceea ce priveşte videoclipurile. – se spune – și mă bucur că s-a întâmplat în aceste condiții. M-am simțit dorit…” , spune Vlad, care s-a distrat foarte mult la filmări. (CITEȘTE ȘI: DELIA ȘI-A ÎNNEBUNIT FANII CU ULTIMA FOTOGRAFIE POSTATĂ. “O PRINȚESĂ ÎNTRE REGINE!” CUM S-A POZAT ARTISTA)

Delia își compune singură melodiile

Fanii Deliei vor fi cu siguranță cuceriți de ideea și de piesa artistei care, încă o dată, creează ceva complet neașteptat. Piesa este compusă deDelia, Grasu XXL, producție Alex Cotoi, videoclipul este realizat de NGM – Bogdan Păun și Alex Mureșan, producție Loops Production, make-up – Ema Uță, hair – Alex Sârghe, iar styling este realizat chiar de Delia.

Artista îşi compune în mod frecvent piesele, printre cele mai cunoscute single-uri care îi poartă smenătura numărându-se „Fata lu’ tata”, „Verde împărat”, „Du-te-mă”, „Rămâi cu bine”, „Parfum de fericire”, „Ce are ea”, „Cine m-a făcut om mare” şi multe altele, piese pentru care Delia cântă de multe ori la instrumente – pian şi flaut.

Aceasta nu este prima colaborare a Deliei cu Alex Cotoi, cunoscutul producător român care a a produs şi pentru Pitbull şi are în palmares un premiu Grammy. Cei doi au mai colaborat pentru piese precum „Verde împărat”, „Du-te-mă”, „Fata lu’ tata”, „Rămâi cu bine”.

Delia revine cu un concert memorabil în toamnă

După show-uri de-a dreptul spectaculoase, susținute cu casa închisă – Pe aripi de vânt, Welcome to Deliria, PsiheDelia de la Sala Palatului şi Delia’s Winter Wonderland la TNB – artista revine toamna aceasta cu un nou concert memorabil. (VEZI ȘI: DELIA PREFERĂ NATURALEȚEA: ”NU AM UN TEN PERFECT ȘI NIMENI NU CRED CĂ ARE UN TEN PERFECT”)

ACADELIA, un show curajos, va avea loc pe 14, 15 și 16 noiembrie, la Sala Palatului, iar biletele au fost deja puse în vânzare aici. . Ca şi în cazul celorlalte show-uri ale sale, în care Delia se implică în crearea conceptelor, şi ACADELIA se anunţă a fi un show original, curajos şi plin de culoare. ACADELIA va conține urme de ironie, dulceață de zmeură și niște sâmburi de adevăr, un show recomandat atât sănătății psihice, cât și vindecării anumitor afecțiuni, cum ar fi plictiseala, stresul cotidian și indicele glicemic extrem de scăzut. Pentru concertul ACADELIA există și opțiunea achiziționării de bilete Meet and Greet Delia. Accesul la sesiunea de meet & greet cu Delia are un cost separat față de prețul de bilet pentru participare la concerte. Este obligatoriu pentru accesul la sesiunea de meet & greet ca participanții să aibă ahiziționat și un bilet la unul dintre concertele Acadelia. Pe lângă accesul la meet & greet cumpărătorii acestei categorii de preț primesc și un CD, Tricou ACADELIA Limited Edition și poză cu autograf.

Delia este jurat la „X Factor”și „iUmor”. De curând, artista a cântat la PRO FM On Top, pe scena amenajată pe Casa Poporului, acolo unde a susținut un concert live alături de invitații ei, artiștii Global Records: ANTONIA, Irina Rimes, Killa Fonic, The Motans, Nicoleta Nucă, Vanotek, Alex Velea, Adda, Mira, Mark Stam, Lino Golden.

Anul acesta Delia a lansat piesa „Du-te-mă", compusă integral de artistă și produsă de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla's Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei, „Fata lu' tata". Piesa are deja peste 8 milioane de vizualizări.