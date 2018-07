Delia, mesaj emoționant pentru soțul ei de ziua lui de naștere: ”Te iubesc mult!”

Mare, sărbătoare, mare în familia Deliei. Îndrăgita cântăreață își serbează astăzi soțul și i-a transmis un mesaj extrem de emoționant. (Reduceri mari la jocuri PC )

Sunt împreună de opt ani, dar se iubesc mai ceva ca-n prima zi. Astăzi este ziua de naștere a lui Răzvan Munteanu, soțul Deliei! Iar artista a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie cu Rpăzvan Munteanu și i-a transmis soțului ei un mesaj emoționant.

”Laaaaa mulți aaaani! Iubirea mea, inima mea, viața mea, te iubesc mult!”, a scris Delia pe contul ei de Instagram.

Delia s-a căsătorit cu Răzvan Munteanu în 2012

Sunt împreună de opt ani, iar de șase ani sunt căsătoriţi. Cei doi formează un cuplu și în plan profesional. În calitate de manager, Răzvan i-a organizat spectacole grandioase, cel mai recent dintre ele, „Delia's Winter Wonderland", urmând să se desfăşoare pe 5 decembrie, la Teatrul Naţional. Biletele, deşi scumpe – 490 de lei sau 690 de lei – s-au epuizat, semn că fanii fac orice pentru artista lor preferată. Răzvan a cunoscut-o pe Delia într-un club de karaoke, în anul 2010, iar de-atunci păşesc împreună prin viaţă.