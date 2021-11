Delia e plină de bani, dar stai să-l vezi pe soțul ei! Ce avere are și din ce scoate profit Răzvan Munteanu

Nu există om care să nu fi văzut măcar o poză în care Delia apare lângă soțul ei, iar ca și fundal se poate observa o plajă pustie din Maldive, ori un vârf de munte din Alpii Francezi. Ei bine, obrazul subțire cu cheltuială se ține, iar pentru toate vacanțe luxoase ori hainele de firmă, contul bancar e musai să fie doldora. De unde are, de fapt, bani soțul Deliei?

Pe cât de avută este Delia, pe atât de bogat este și bărbatul din viața artistei. Răzvan Munteanu vine în completare soției lui cu o avere frumușică și cu venituri colosale. Delia a prins ”lozul câștigător” în 2012, atunci când s-a cunoscut cu viitorul soț, iar acum formează unul din cele mai solide și longevive cupluri din lumina reflectoarelor.

Ce afaceri are Răzvan Munteanu

Partenerul de viață al Deliei este proprietarul a două cluburi din Centrul Vechi al Capitalei și este partenerul unei companii de construcții:

”Eu sunt prieten cu ei şi am plecat încet, ca şi client, apoi ca investitor şi apoi acţionar. Adică am urmat toate treptele. Îmi place această afacere. O să avem nişte proiecte care duc dincolo de rezidenţial, o să apară o divizie premium. Eu am o teorie: în România, oamenii cu bani sunt cei mai defavorizaţi dacă urmărim ce aşteptări au ei şi stilul lor de viaţă. Oamenii normali au foarte multe facilităţi. Clienţii au venit la One United pentru că ce s-a promis aia s-a întâmplat plecând de la nivelul de calitate până la termenele de execuţie”, i-a declarat Răzvan lui George Buhnici, pentru canalul lui de YouTube.

Banii se fac și rămân în familie. Pe lângă parteneriatul în construcții și cele două cluburi din Centrul Vechi al Capitalei, Răzvan Munteanu este și managerul Delie și se ocupă de tot ceea ce ține de imagine, muzică, contracte, cântări și apariții TV. Partenerul Deliei îi coordonează întreaga activitate artistică:

”În prezent, mă ocup mai mult de muzică, de cariera Deliei. Îi fac management complet, cu tot ce înseamnă muzică, imagine, contracte, cântări, show-uri TV, alegerea pieselor. Urmăresc doar performanţa şi numărul unu în top. Cum am cel mai bun produs de pe piaţă, mă refer aici la Delia, şi fac totul cu pasiune şi cu dedicare totală, se văd şi rezultatele. Muncesc 10-14 ore pe zi şi am în spate o echipă foarte bună, pe care o coordonez”, declara Răzvan Munteanu în urmă cu ceva timp.

Sursa foto: Arhiva CANCAN