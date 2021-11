Câți lei costă, de fapt, „choker”-ul pe care îl poartă Delia Matache la filmările iUmor de la Antena 1. Mihai Bendeac a crezut că e o glumă

Delia Matache și Mihai Bendeac fac parte din juriul ”iUmor”, emisiunea de la Antena 1. În culise, jurații se pregătesc de filmări, socializează și glumesc între ei. De data aceasta, însă, artista a reușit să îl ”șocheze” pe Mihai Bendeac cu un colier pe care îl purta la gât. Câți lei costă, de fapt, „choker”-ul pe care îl poartă Delia Matache la filmările ”iUmor” de la Antena 1?

În ultima ediție ”iUmor”, Delia Matache a reușit să îl ”șocheze” pe bunul său prieten și coleg de platou Mihai Bendeac. În timp ce se aflau în culise, cei doi au purtat o discuție referitoare la colierul pe care artista îl purta. Actorul a sesizat imediat că pe fețele pietricelelor scrie ”Balenciaga”. A intrat pe internet și a căutat să vadă cât costă. Când a aflat că prețul unui astfel de colier este de 3000 de lei, Mihai Bendeac a reacționat.

”Ai la gât o chestie care este formată din niște mici bucățele de plastic, pe care scrie: Balenciaga. În mod normal, știi, când e ziua unei comune, se face bâlci dintr-ăla, unde se vând tot felul de de-astea. Ăsta, ca și cost de producție, nu are cum să fie mai mult de 2 dolari”, a spus Mihai Bendeac. Iar, câteva secunde mai târziu, juratul „iUmor” a căutat pe internet să vadă ce preț are un astfel de colier. A reacționat instantaneu: ”Gata, am găsit! Băi, lasă-mă! Nu se poate, bă! 3.000 de lei, bă?! 3.000 de lei?!”.

La discuție ia parte și comediantul Dan Badea care îi spune că există și variante mai scumpe: ”Dar vezi că e la ofertă! Că se poate și mai rău”. Mihai Bendeac a continuat seria reacțiilor: ”3.000 de lei, bă?! Niște c******e de plastic”.

Ce salariu primește Mihai Bendeac de la teatru

Pe lângă faptul că Mihai Bendeac este unul dintre cei trei jurați de la masa emisiunii ”iUmor” de la Antena 1, acesta activează și în lumea teatrului românesc și se ocupă și de alte proiecte. Într-o discuție cu Delia Matache, artista mărturisea că scoate din buzunare sume mari pentru haine și accesorii, iar Mihai Bendeac i-a spus, enervat fiind, ce salariu are la teatru.

După ce Delia a dezvăluit suma pe care a dat-o pe un colier, Mihai Bendeac a dezvăluit ce sumă primește de la teatru pentru activitatea sa profesională. Fără să stea pe gânduri, bărbatul a mărturisit: 6400 de lei, adică aproape 1300 de euro.

”Am salariu la teatru 6.400 de lei”, a spus Mihai Bendeac la ”iUmor”. Apoi, a venit și replica Deliei: ”Câștigă o grămadă de bani, ne îngroapă ăsta. Bani pe ”iUmor”, pe toate producțiile, pe carte, pe aia, pe aia. De plecat nu pleacă nicăieri, cheiltuieli nu are”.

