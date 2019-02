Delia împlinește astăzi 37 de ani! Nu bănuiești ce cadouri își dorește de ziua ei de naștere

Joi, 7 februarie 2019, este o zi de sărbătoare pentru Delia, împlinește 37 de ani. Deși sărbătorește la filmările celui de-al șaselea sezon “iUmor”, le-a spus colegilor săi ce cadouri își dorește să primească. Chiar dacă toată lumea crede că vrea lucruri care mai de care scumpe, ei bine, vedeta drept cadou, dischete demachiante, bețișoare, dar și parfumuri.

„Mi-aș dori lucruri folositoare. Am nevoie de dresuri de scenă, cosmetice, apă micelară, dischete demachiante, bețișoare demachiante, tratamente de păr, iar parfumurile mă bucură mereu. Puteți să îmi luați peruci, pentru că le și colecționez, sau șepci, bonete, pălării cu borul mare, amplu și foarte drept. Ce nu mai am eu și nu îmi place să cumpăr: detergent de vase, un ceainic inteligent sau măcar să fie drăguț. Primesc și vitamina C, magneziu și alte suplimente pe care trebuie să le ia un om sănătos”, a mărturisit artista.

Vedeta a făcut și o listă cu lucrurile pe care nu-și sfătuiește prietenii și colegii să i le cumpere sub nicio formă, fiindcă ar ajunge prin portbagaj sau la gunoi. „Nu-mi luați haine, pentru că nu o să-mi luați nimic drăguț, voi o să considerați că îmi luați ceva ce o să mi se potrivească și nu va fi așa! Să nu îmi luați cadouri drăguțe cu valoare sentimentală, cum ar fi o broșă de la bunica și nici păpușele sau ursuleți, pentru că nu am ce să fac cu ei, de obicei se strâng în portbagaj. Mi-aș dori lucruri pe care le pot folosi, consuma, de care mă pot bucura, nu doar să mă uit la ele”, a spus sărbătorita.

Ce urare i-a făcut Antonia

Antonia, iubita lui Alex Velea, nu a rămas nici ea datoare și a postat un mesaj emoționant pentru sărbătorita zilei. A urcat inclusiv o fotografie în care Delia o pipăie și în care ambele se strâmbă. „La mulți ani, divo! Te iubesc precum un copil gras iubește prăjiturile”, a fost mesajul pe care Antonia l-a transmis bunei sale prietene, Delia.

Delia ar urma să organizeze o petrecere ca-n filme, joi seara, în Centrul Vechi al Capitalei.