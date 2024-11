Delia Matache ar putea avea un tată vitreg. Mama ei și-a luat gândul de la fostul soț și vrea un partener mai tânăr

Gina Matache, cunoscută artistă și mama Deliei, a abordat recent subiectul vieții personale, dezvăluind perspectiva sa asupra ideii de a-și reface viața sentimentală. Iată ce a spus aceasta!

Într-un interviu acordat în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”, aceasta a vorbit despre o afirmație care a stârnit multe reacții: dorința de a avea un partener mai tânăr. Gina Matache a explicat că nu exclude posibilitatea de a avea un bărbat mai mic de ani, dar subliniază că nu este o prioritate sau un criteriu pe care să-l urmeze.

Deși inițial părea o mărturisire serioasă, Gina Matache a explicat că declarația a fost, de fapt, făcută în glumă și că nu s-a așteptat ca lumea să o ia atât de în serios. Pe lângă subiectul vieții amoroase, Gina Matache a reflectat asupra relațiilor în general, recunoscând că nu a fost mereu norocoasă la acest capitol. Cu toate acestea, artista consideră că viața este un amestec de momente frumoase și dificile, iar nicio femeie, indiferent de statut sau aspect, nu trăiește o viață lipsită de provocări. Ea crede că aspectele negative fac parte din natura relațiilor și că nicio persoană, oricât de admirată, nu este scutită de dezamăgiri.

„Eu am un stil de a glumi într-un fel. Am zis: „Doamne, câtă lume scrântită, fără simțul umorului”. Nu mi-a venit să cred, am zis că odată o să public ce am primit în privat. Adevărul este că am și eu glume nesărate. Nu e vorba că ar fi o problemă (n.r. dacă ar avea un partener mai tânăr), dar atunci eu am dat un răspuns așa cum mă simțeam eu. Nu mi-a venit să cred. Și acum mai primesc mesaje de genul ăla. Dacă aș pune public, Dumnezeule mare, te închini.

Sincer, nu prea am avut așa mare noroc, dar nici nu mă plâng. Consider că așa sunt cam toate femeile, nu cred că există una care zice că viața ei a fost doar lapte și miere. Nici cele mai frumoase femei nu o să aibă satisfacția că a fost adulată. Acelea sunt primele care sunt înșelate. Eu zic că așa e natura, dacă e iarba verde peste tot, nu te duci să paști? Asta nu are nicio legătură cu loialitatea”, a declarat Gina Matache, în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.