Delia, momente de panică în aeroport. Ce i s-a întâmplat artistei

Delia este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Pe lângă talentul său, vedeta este cunoscută şi pentru vacanţele de lux în care merge destul de des alături de soţul său. Recent, cei doi au plecat într-o altă destinaţie de vis, însă în aeroport cântăreaţa a trecut printr-un moment de panică. Pe pagina sa de Instagram a povestit ce i s-a întâmplat.

Artista a povestit în mediul online faptul că are stări de anxietate, mai ales când este oprită de fani pe stradă. Delia nu se simte deloc bine în spațiile închise sau aglomerate, iar recent a trecut din nou printr-un astfel de episod.

La cel mai recent zbor, artista a rămas surprinsă de ce a văzut în aeroport.

„Aeroportul plin. Haos. Lipsă de oxigen. Aoleu, vreau afară. Mi-o dă cu anxietate”, este mesajul transmis de Delia Matache fanilor.

După ce a ajuns în avion, fericită că a scăpat de haos, artista a făcut şi câteva glume în stilul său caracteristic.

„Unde mi-e private jet-ul? C ă n-a venit… Glumesc, n-am… Ok, nu glumesc! Am, dar mi-e frică cu el. N-are apă la ștergătoare și are in jigler înfundat… Doresc să mă mut în pădure, ce trebuie să fac?”, a mai scris Delia pe Instagram.

Delia, apariție incendiară pe Instagram

Recent, cântăreața a postat pe contul ei de Instagram mai multe fotografii, dar și un filmuleț în care își arăta ținuta ieșită din tipar. La un moment dat, Delia și-a arătat și o mare parte din posterior, iar fanii săi au observat imediat cât de lucrat este fundul vedetei.

Cu câteva zile în urmă, artista a publicat o imagine atipică pentru stilul ei vestimentar. Cu o bluză roz, foarte subțire, cântăreața și-a lăsat fanii cu gurile căscate. Reacțiile nu au întârziat să apară, însă artista nu s-a sfiit să le spună verde în față părerea ei celor care au criticat-o pentru felul în care s-a afișat în mediul online.

„Ia ziceți, mă?! E rușinică? Mare, mică? A, vă intră mai bine că e de afară. Ipocriților! Orice femeie e liberă să arate și să se exprime fic cum vrea ea. Lăsați traumele că nu mai țin de prezent”, este mesajul dur transmis de Delia Matache pe Instagram-ul ei personal.

Sursă foto: Instagram