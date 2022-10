Delia, reacție dură în mediul online, după ce a fost judecată de fani că nu își dorește copii. Ce le-a transmis artista

În urmă cu câteva zile, Delia a explicat, în mediul online, de ce nu și-a dorit copii până acum. Declarațiile vedetei au stârnit un val de controverse și au fost intens dezbătute de internauți pe rețelele de socializare. Artista a reacționat din nou, însă, nu pentru a-și schimba opiniile, dimpotrivă, le menține și le întărește cu noi argumente.

Delia este una dintre cele mai iubite artiste din România. Fanii vedetei au fost întotdeauna curioși să afle detalii despre viața sa personală, însă de cele mai multe ori, au fost încălcate anumite limite. Acest lucru a reușit să o deranjeze pe blondină, iar de câteva ori i-a pus la punct pe internauți, așa cum s-a întâmplat recent.

CITEȘTE ȘI: DELIA MATACHE, VICTIMA UNEI AGRESIUNI ÎN PLINĂ NOAPTE, ÎN PARC: „NU VENI DUPĂ MINE”

Cântăreața a primit critici pe bandă rulantă din cauza faptului că nu își dorește copii, dar cu toate acestea, Delia rămâne fermă pe poziții. De această dată a venit cu argumente și mai solide pentru ca cei care o judecă să înțeleagă faptul că nu ar trebui să intervină, atât de dur, într-un astfel de subiect.

Delia, reactie dură, după ce a fost judecată de fani că nu își dorește copii

Delia a repostat pe pagina sa de Instagram, la secțiune Story, textul unui internaut, cu privire la situația din ultimele zile, semn că părerea sa este aceeași.

„Eu nu mai pot cu oamenii care au o obsesie crâncenă și anume întrebarea care le macină sfincterul gândurilor „de ce nu are x copii?”. Nu cred că există o lipsă de bun simț mai crasă decât intrarea asta cu bocancii în intimitatea cuiva, în spațiul discret al unei ființe umane că nu mai poate Gigel să doarmă noapte că X nu are copii, de parcă e scris undeva că toți trebuie să fie părinți. Unii nu își doresc, cel puțin momentan, alții nu au o situație financiară ok după calculele lor, alții străbat lumea în lung și-n lat și nu vor altceva. Motive sunt nelimitat, dar curiozitatea asta a românașului de prispă e sub orice critică. O viață aveți, dar vă preocupă altele. Trist.”, a fost mesajul transmis de Delia.