Demi Lovato, la un pas de moarte din cauza unei supradoze de droguri: ”Încă mă confrunt cu efectele ei”

Într-un documentar pe care l-a lansat recent, Demi Lovato a dezvăluit că în 2018 a fost la un pas de moarte din cauza unei supradoze de droguri.

În 2-18, Demi Lovato a fost internată într-un spital din Los Angeles din cauza dependenței de alcool și droguri. Vedeta a fost găsită la vremea respectivă inconștientă în domiciliul său.

În trailerul serialului documentar „Dancing With The Devil’ al YouTubea vorbit despre cea mai neagră perioadă din viața ei: „Am avut trei atacuri cerebrale. Am suferit un atac de cord. Medicii mi-au spus că mai aveam cinci până la zece minute”, a spus artista. În continuare se confruntă cu urmările supradozei, dar a găsit puterea de a-și reveni și a-și continua viața.

Într-un interviu acordat Associated Press, cântăreaţa a spus că supradoza i-a afectat creierul. „Încă mă confrunt cu efectele ei”, a mai spus Demi Lovato.

Cine este Demi Lovato

Născută pe 20 august 1992, Demetria Devonne „Demi’ Lovato este cântăreaţă, compozitoare şi actriţă americană. Ea a debutat în serialul „Barney & Friends’, dar a devenit cunoscută pentru interpretarea rolului Mitchie Torres în filmele „Camp Rock’ şi „Camp Rock 2: The Final Jam’ (2010). Ea s-a remarcat şi în serialul „Sonny şi steluţa ei norocoasă/ Sonny with a Chance’.

În muzică, Demi Lovato a debutat în 2008, cu albumul „Don’t Forget’. Ea a mai lansat albumele: „Here We Go Again’ (2009), „Unbroken’ (2011), „Demi’ (2013), „Confident’ (2015) şi „Tell Me You Love Me’ (2017). De asemenea, ea a avut două nominalizări la premiile Grammy.