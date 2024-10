Demisie-șoc în televiziune! Prezentatoarea TV renunță la carieră: ”Nu a fost o decizie uşor de luat!”

O nouă demisie lovește televiziunea din România! Irina Gologan, una dintre cele mai apreciate prezentatoare de știri, și-a anunțat demisia surprinzătoare de la Euronews România, unde a activat timp de mai puțin de un an. Decizia sa neașteptată vine după doar câteva luni de colaborare cu postul de televiziune. Iată ce a transmis jurnalista!

Decizia Irinei Gologan de a părăsi Euronews și, temporar, lumea televiziunii, reprezintă una dintre cele mai mari surprize din peisajul media românesc din acest an. Retragerea sa vine într-un moment în care jurnalista era la apogeul carierei sale, lucru care face demisia cu atât mai neașteptată.

Anunțul a fost făcut vineri, 4 octombrie 2024, când Gologan a prezentat ultimul său jurnal de știri. Aceasta a explicat că motivul principal din spatele retragerii sale este dorința de a se concentra pe proiectele personale și pe alte direcții profesionale. Deși cariera sa în televiziune părea să fie în ascensiune, cu o popularitate în creștere, Gologan a simțit că este momentul pentru o schimbare majoră în viața sa.

Într-o declarație recentă, Irina Gologan a menționat că această decizie nu a fost una ușoară, dar că era necesară pentru a-și dedica timpul și energia unor proiecte care îi aduc mai multă satisfacție personală.

Irina Gologan a avut o carieră impresionantă în jurnalismul de televiziune. Înainte de a se alătura echipei Euronews, a fost una dintre vedetele Prima TV, unde a prezentat timp de trei ani jurnalul de știri „Focus”, alături de Daniel Osmanovici. Totuși, drumul ei în televiziune a început cu mult timp înainte, în cadrul Pro TV, unde a lucrat timp de 12 ani, după ce a fost selectată printr-un program de internship încă din timpul facultății. Această experiență îndelungată și diversă a făcut-o să devină una dintre figurile emblematice ale știrilor din România.

Chiar dacă s-a retras temporar de pe micul ecran, Irina Gologan nu a exclus posibilitatea unor colaborări viitoare. În plus, ea are planuri ambițioase pentru perioada următoare, printre care se numără lansarea unui site propriu, un proiect despre care spune că va atrage atenția publicului larg. Deși nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul acestui site, Gologan sugerează că va aborda teme care îi sunt apropiate, probabil din zona de lifestyle, dezvoltare personală sau jurnalism digital.

Pe pagina sa de social media, Gologan a transmis un mesaj de mulțumire pentru susținerea pe care a primit-o din partea publicului de-a lungul timpului, explicând că noua etapă din viața ei este una firească, având în vedere dorința de a se concentra pe alte lucruri importante. Mesajul său a atras numeroase reacții din partea fanilor.

„Am hotărât să spun “DA!” aspectelor pe care le consider prioritare în acest moment al vieţii mele şi să iau o pauză de la frenezia ştirilor! Nu a fost o decizie uşor de luat, dar am simţit că este momentul să fac mai mult pentru mine, pentru cariera şi pentru familia mea!

După aproape 1 an în redacţia Euronews, timp în care am spus ”Bună seara, România!” şi v-am adus cele mai importante ştiri ale zilei, de luni până vineri, iată că a venit timpul să spun şi…“La revedere”! Nicio separare nu este uşoară, eu sunt omul care pune suflet şi în cele mai banale lucruri pe care le face, însă sunt convinsă că pasul pe care am decis să îl fac este cel potrivit”, a scris jurnalista pe pagina sa de Facebook.