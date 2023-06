Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, părăsește Vocea României. Anunț surprinzător făcut de vedeta PRO TV

Pe data de 11 iunie 2023, a ieșit la iveală faptul că Denis Roabeș părăsește masa antrenorilor de la Vocea României. Solistul trupei The Montans a anunțat, pe rețelele de socializare, că a decis să renunțe la colaborarea cu PRO TV. Cu acest prilej, a spus și care este motivul pentru care a ales să se retragă din emisiunea-concurs. Fanii nu se așteptau la un asemenea mesaj emoționant.

Denis Roabeș a venit la Vocea României în anul 2022, odată cu Theo Rose. Artistul s-a așezat pe locul rămas liber după plecarea lui Horia Brenciu. Din postura de antrenor, a făcut show în sezonul 10 și a câștigat și mai multă notorietate. Fanii care îl admirau pe micile ecrane o vor putea face, de acum, doar la concerte.

Solistul trupei The Motans a rupt colaborarea cu PRO TV. Motivul neașteptat

Pe Instagram, Denis Roabeș a spus că dorește să lucreze la un nou album, fapt ce necesită timp liber. Mai mult decât atât, va pleca într-un turneu prin țară cu trupa The Motans. Date fiind aceste activități, nu va avea când să mai filmeze la Vocea României, de dimineață până seara. PRO TV nu a transmis cine îi va lua locul în sezonul cu numărul 11.

„De obicei, îmi place să scriu texte lungi și care să cuprindă cât mai în detaliu diverse sentimente și trăiri ce se află în spatele anumitor decizii. Dar azi, cumva, simt nevoia să fiu mai direct și la obiect. Probabil și pentru că-i duminică. Și vară.

Așadar, am câteva vești pentru voi. În toamnă îmi doresc să lansez un album nou și să pornesc într-un turneu The Motans, unul special, primul din ultimii 3 ani. Venim să ne vedem! După cum vă puteți imagina, e o muncă imensă care stă în spatele acestor provocări, una pe care am început-o, deja, de ceva vreme.

Aceste lucruri au dus, însă, la o concluzie. Nu voi mai putea continua în rolul de antrenor la Vocea României. Vreau să mulțumesc pe această cale întregii echipe Vocea României, colegilor de scaun și oamenilor de acasă”, este mesajul scris de artist.

Ce a spus Denis Roabeș despre colaborarea cu PRO TV

Cântărețul a rămas cu o experiență frumoasă, după, doar, un sezon la Vocea României și consideră că a reușit chiar să-și facă prieteni noi. Pe de altă parte, artistul a ținut să-și ceară iertare pentru faptul că nu va putea să antreneze concurenții care ar fi vrut să fie în echipa sa.

„A fost o experiență foarte frumoasă, din care am învățat incredibil de multe și am avut norocul să-mi fac prieteni noi. Totodată, profit de ocazie pentru a-mi cere iertare față de orice viitor concurent care s-a înscris la emisiune dorind să ajungă în echipa The Motans. Dar să știți că inboxul meu e mereu deschis. Ne vedem în fața scenei”, a continuat Denis.

