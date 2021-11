Denis Ștefan și bebelușa Cristina și-au creștinat fetița. Primele imagini de la botez

Belelușa de la ”Cronica Cârcotașilor” și actorul Denis Ștefan și-au creștinat fetița. Iată primele imagini cu Dominique Maria și părinții ei.

În urmă cu 3 luni actorul Denis Ștefan și Cristina au devenit părinți pentru a doua oară. Bebelușa de la Cronica Cârcotașilor a născut o fetiță sănătoasă, iar astăzi cei doi au creștinat-o pe micuța Dominique Maria.

Zi mare pentru actorul Denis Ștefan și Cristina. Cei doi părinți și-au creștinat mezina familiei într-un cadru restrâns înconjurați de familie. Ceremonia a avut loc într-o biserică mică, discretă, iar micuța Dominique Maria a atras toate privirile. Așa cum era de așteptat, bebelușa Cristina, proaspăta mămică, s-a prezentat impecabil și a purtat o rochie roșie extrem de elegantă.

Denis Ștefan și bebelușa Cristina și-au creștinat fetița

Soarele a răsărit și pe strada lor. Dominique Maria a fost cel mai dorit și așteptat copil. Denis Ștefan și Cristina au trecut prin clipe grele timp de șapte ani, de când a încercat să rămână însărcinată cu cel de-al doilea copil. Bebelușa Cristina (29) și soțul ei, actorul Denis Șerban (45), au devenit părinți pentru a doua oară pe data de 3 septembrie 2021. Dominique Maria mai are o surioară mai mare, pe nume Delia, care luna viitoare va împlini 8 ani.

Cristina a povestit că are Chlamydia în sânge, motiv pentru care timp de șapte ani nu a putut să conceapă cel de-al doilea copil:

”Aflasem de puțin timp, îmi era atât de frică să nu pierd sarcina. M-am rugat mult… mulți ani… Nu am știut că am Chlamydia în sânge, analiză pe care nu am făcut-o niciodată. Am avut perioade, în cei 8 ani după nașterea Deliei, când m-am simțit rău. De disperare, mă internam mereu, doar să aflu ce am.

Niciun medic la care am fost (și au fost destui) nu mi-a recomandat să fac și analiza asta. Frustrarea era și mai mare, nu rămâneam însărcinată… un an, doi, trei… șapte!!! Până am ajuns la doctorul care a știut ce investigații să facem și, la câteva luni după tratamentul împotriva Chlamydiei, am rămas însărcinată. Așa a trebuit să fie! Sunt recunoscătoare, pentru tot! 🙏🏻♥️ Am decis să vă povestesc… Aveți grijă de sănătatea voastră! Nu există nu se poate sau nu poți! Ai încredere! 🤍‘, a dezvăluit Bebelușa Cristina pe contul personal de Instagram.

Sursa foto: Instagram.ro