Denisa de la Bambi, dezvăluiri despre sacrificiile pe care le face pentru a avea succes în afaceri

Denisa de la Bambi are un succes răsunător în afaceri, însă puțini sunt cei care știu câte sacrificii face artista.

A lăsat muzica pe locul doi și s-a apucat de afaceri. Denisei îi merge d eminune, însă a muncit zi și noapte pentru succesul de care se bucură acum. Artista le-a mărturisit fanilor că a făcut, de-a lungul timpului, numeroase sacrificii pentru a-și pune afacerea pe picioare și nu de puține ori a uitat de ea însăși și de nevoile sale.

”Ochii sunt machiați de aseară pentru că am ajuns acasă la 4 dimineață. În general chiar nu fac asta, dar nu am mai avut energie să mă demachiez, am fost direct somn. Și de dimineață nu am avut timp să mă machiez iar.

E contrastul ăsta… cum se vede de afară și cum e in interior. Sunt convinsă că de foarte multe ori vă gândiți cât de mișto e viața ei, ce mult se plimbă, e toată ziua într-o plimbare, într-o poveste, dar în realitate sunt multe momente în care-mi bat joc de mine ca om.

Știu că sună dur, dar asta se întâmplă. Eu ca și corp sau ca și suflet sunt pe locul doi sau trei, depinde cum pică”, le-a mărturisit Denisa fanilor.

Denisa de la Bambi și-a amânat nunta

De câțiva ani buni, Denisa de la Bambi trăiește o poveste de dragoste ca-n basme. Artista și Mircea Brânzei se iubesc necondiționat și sunt pregătiți să ajungă în fața altarului.

Nu au stabilit, încă, data marelui eveniment din viața lor, dar un lucru este cert! Bat clopote de nuntă! Din păcate, însă, nu atât de curând precum și-ar dori cei doi îndrăgostiți. Pandemia din cauza coronavirusului le-au dat planurile peste cap.

”Nu avem planuri în direcția asta (n.r nunta), însă chiar dacă am avea n-am mai putea în acest an. Îmi doresc o nuntă restrânsă. (…) Mie îmi place mai mult emoția și evenimentul să fie mai restrâns cu persoane foarte apropiate. (…) Am vorbit, avem și nași, ne-am organizat în direcția asta”, a declarat Denisa Tănase la Antena Stars.