Denisa Despa a ajuns de urgență la bisturiu. Și-a mărit silicoanele… de nevoie! Cum a explicat intervenția!

Dansatoarea Denisa Despa a ajuns de urgență pe masa de operație, pentru a treia intervenție estetică. Nu a vrut să ajungă aici a mărturist ea, ci a fost o intervenție reparatorie, din cauza problemelor de după eșecul primelor operații. Denisa Despa și-a corectat silicoanele, luni, la cabinetul altui medic, și speră ca problemele ei să se rezolve pentru totdeauna.

Coșmarul Denisei a început acum un an, când și-a făcut o lipsucție la picioare și un implant cu silicon. La picioare a avut cele mai mari probleme, pentru că a fost la un pas de amputare și numai o minune a salvat-o. Ea a urmat tratamentele prescrise de un alt doctor estetician și a suferit o a doua intervenție chirurgicală, iar starea ei s-a ameliorat. Problemele însă au revenit, de data aceasta la sâni!

Operația de corecție a silicoanelor a avut loc luni, când Denisa Despa a ajuns din nou la bisturiu. Ea a povestit cum a decurs totul în emisiunea Andreei Mantea.

“Am ajuns din nou pe masa de operatie, din pacate. Am un mare ghinion la operatiile estetice. sper sa fie ultima pe care o fac si tin sa precizez ca o fac de nevoie, nu ca asa mi-a venit mie. Acum un an, cand am avut tragedia cu picioarele, am spus ca am probleme si la sani. Aceste probleme s-au accentuat. Mi s-a deplasat siliconul, am facut o contractie musculara si risc sa mi se rupa muschiul. La ambii sani am probleme, mai accentuat la dreptul. Probabil ca si eu am gresit pentru ca am mers la sala, lucru pe care nu aveam voie sa-l fac atunci. Nu vreau sa dau vina pe nimeni, doar ca a fost si gresala medicului. Nu vreau sa acuz. Daca nu am facut-o penal cum ar fi trebuit, n-are rost sa mai discutam acum. Acum am 350 ml la fiecare san si o sa-mi pun 375 sau 400 ml. Trebuie sa-mi pun mai mari ca sa poata sa-mi apropie sanii.” a spus Denisa

Denisa a amânat momentul

Dansatoarea a recunoscut că a ajuns pe masa de operație în ultimul moment.

”Am tot amanat aceasta interventie pentru ca am tot avut foarte multe evenimente, job-uri, alte lucruri care m-au tinut in loc si n-am putut sa fac acest lucru important pentru mine. Am amanat si pentru ca luasem legatura cu un avocat ca sa-mi rezolv problema si cu celalalt medic care m-a operat. Am renuntat la aceasta ideea pentru ca nu sunt genul sa ma plimb prin tribunale, desi nu stiu cat de corect am procedat. Anul trecut a fost a doua operatie la sani, atunci cand am avut si problema cu picioarele. Si a trebuit sa astept un an, atat mi-a zis medicul ca dureaza timpul de vindecare. Si acum a trecut un an. Daca mai astept, in momentul de fata, situatia se poate agrava mai mult”, ne-a declarat Denisa chiar cu o ora inainte de a intra in sala de operatie.”