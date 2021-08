Denisa Despa, probleme după ce a ajuns de urgență la spital! ”Am dureri foarte mari”

”Din păcate trec prin aceste momente dure și dureroase și din nefercire am avut un mic accident, am alunecat pe scări și încercând să mă protejez am apucat să cad în mână, însă drept urmare să o rup. Am fost de urgență la spital, am ambele oase rupte de deasupra încheieturii, mi-a zis că trebuie să stau 45 de zile cu mâna așa, e pusă în ghips din umăr până la degete, vineri trebuie să merg din nou la control și să vadă dacă oasele s-au sudat corespunzător.

Am dureri foarte mari, mai rău e faptul că încerc să fiu puternică deoarece nu pot să fac niciun fel de activitate, eu fiind foarte activă, mergând mereu la sală, o să încerc de luni să fac cardio, bandă”, a spus Denisa Despa la a spus Denisa Despa la Antena Stars

Denisa Despa le-a arătat fanilor prin ce trece

Denisa Despa s-a filmat și le-a arătat urmăritorilor de pe rețelele de socialiazare că are mâna ruptă. Dansatoarea, chiar și cu mâna bandajată, le zâmbește celor din mediul online. Iar, la două ore după ce a postat imaginile când se afla în mașină, aceasta a făcut o oprire la salonul de înfrumusețare. Chiar și atunci, Denisa Despa le-a mai arătat, încă o dată, urmăritorilor de pe internet faptul că are mâna în ghips.

Sursa foto: Arhiva Cancan