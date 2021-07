Denisa Despa, dezvăluiri despre momentele cumplite prin care a trecut: ”Când trebuia să mă căsătoresc... ”

Denisa Despa a dezvăluit momentele dificile prin care a trecut în urmă cu mai mulți ani, atunci când a pierdut o sarcină cu gemeni. Denisa a trecut prin momente extrem de grele, mai ales că a afirmat mereu că își dorește să aibă o familie pe cât se poate de numeroasă.

Prințesa dansului a fost însărcinată cu gemeni în urmă cu mai mulți ani, însă din nefericire a pierdut sarcina chiar în al doilea trimestru. Ea a povestit episodul care a marcat-o cumplit. Aceasta a dezvăluit că în urmă cu mai mulți ani se bucura extrem de tare de faptul că va deveni mămică. Aflase deja că urmează să aibă gemeni, însă în al doilea trimestru de sarcină, atunci când deja era însărcinată în patru luni și jumătate, a pierdut sarcina.

„Eu în această viață, în prima mea relație când trebuia să mă căsătoresc, am fost însărcinată și am pierdut sarcina la patru luni jumate cu gemeni și am rămas cu o dezamăgire foarte profundă. S-a întâmplat în urmă cu 11-12 ani, am trecut peste și încă am rămas cu o sensibilitate.

Am foarte mare sensibilitate la copii și de câte ori am ocazia să fac un bine și să fiu un părinte spiritual, să le fiu alături, o fac cu mare drag”, a spus Denisa Despa la Antena Stars.

Sursa foto: Denisa Despa Instagram