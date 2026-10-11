Denisa Nechifor, mai sinceră ca niciodată: „Mi-aș fi dorit să nu-mi cresc copilul singură”

Denisa Nechifor a devenit un expert în diamante, dar și în viața personală. Rania, copilul ei și a lui Adrian Cristea, este deja majoră iar Denisa mărturisește că fetița ei este „cuminte, inteligentă, frumoasă și un copil foarte așezat, echilibrată și modestă”. O mămică prezentă în permanență în viața fetei, Denisa Nechifor spune că relația lor este mai consolidată ca în trecut și așteaptă să vădă cum va fi atunci când Rania va avea primul iubit. Chiar dacă părinții ei au fost mereu în centrul atenției, Rania a preferat să fie o persoană mai retrasă și nu a dorit niciodată să epateze. După 18 ani, Denisa recunoaște că Rania a moștenit calmul de la tatăl ei, Adrian Cristea și inteligența de la ea.

Chiar dacă au trecut 18 ani, cu sinceritate, recunoaște că „am fost și sunt o mamă conservatoare, autoritară”, care a implementat reguli și a urmărit totul. Timpul a trecut și Rania a devenit un fel de expert în bucătărie, atunci când se apucă de gătit după bucătari celebri. Chiar dacă are un stil de viață extrem de sănătos, cu sală în fiecare dimineață și somn la ora 22.30, Denisa Nechifor ne dezvăluie, cu umor, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, care este tabietul la care nu vrea să renunțe niciodată. Cu sinceritatea caracteristică, frumoasa Denisa ne spune că „îți aduce niște avantaje statutul de persoană publică” iar frumusețea, la rândul ei, vine cu avantaje, dar și cu dezavantaje. Dacă la 18 ani Denisa Nechifor era o “luptătoare și o visătoare” la 40 recunoaște că două lucruri ar modifiaă în viață ei, dacă ar putea. Iar unul dintre ele este că „mi-aș fi dorit foarte mult să nu-mi cresc copilul singură”.

CANCAN.RO: Rania a devenit majoră. Cum au trecut anii pentru tine? Încet, poate prea repede?

Denisa Nechifor: Într-adevăr, Rania este majoră, incredibilă ideea în capul meu, dar asta este realitatea. Sunt foarte, foarte mândră de ea, de omul care devine, de femeia care devine. Este cuminte, inteligentă, frumoasă și un copil foarte așezat, echilibrată și modestă. Și nu pot decât să mă bucur. Anii trec foarte repede, poate prea repede. Am momente în care încă o consider pe Rania fetița mea mică, iar eu mă consider din nou la fel, o mămică foarte tânără, deși am trecut de 40 de ani. Dar ne ajută și faptul că avem o relație foarte frumoasă și copilarim împreună, încă.



CANCAN.RO: Ce și-a dorit cel mai mult de ziua ei?

Denisa Nechifor: Cel mai mult și mai mult și-a dorit să petreacă timp cu familia și prietenii ei la Paris. A plănuit de mult această aniversare, a fost visul ei și mă bucur că am putut ajuta. Și la fel de mult își dorește să conducă mașina, face școala de șoferi.

CANCAN.RO: Anii au trecut, vremurile s-au schimbat. Ai rămas, în continuare, confidenta Raniei?

Denisa Nechifor: Anii trec, da, dar relația noastră se consolidează, este chiar mai închegată decât în anii trecuți pentru că petrecem foarte mult timp împreună, Rania s-a maturizat și mă și ajută cu divesre lucruri în logistica vieții noastre. Ne iubim la fel mult, așteptăm să aflăm ce surprize ne oferă viața și vedem cum va fi și când va avea primul iubit (râde, n.red.).

O mamă responsabilă: „Trăim într-o lume foarte dură și toți încercăm să ținem copiii cât mai protejați”

CANCAN.RO: Care era cea mai mare spaimă a ta când Rania avea 4,5 ani? Dar acum, la 18, când viața de adult a început?



Denisa Nechifor: Temerile se transformă, de-a lungul anilor. Atunci când sunt mici te gândeșți la o problemă atunci când face febra, ți se face frică, sau bolile copilăriei. Când cresc…trăim într-o lume foarte dură și toți ne punem întrebări și încercăm să ținem copiii cât mai protejați. Să nu intre în anturaje ciudate, există problema drogurilor, la fete există problema cu băieții. Alcoolul după o anumită vârstă și suntem tot timpul în alertă, precauți. Mulțumesc lui Dumezeu am o fată echilibrată și chiar nu am avut probleme.

CANCAN.RO: Ești o persoană publică, la fel și tatăl Raniei. Cum ai reușit să-i insufli această modestie, faptul că niciodată nu și-a dorit să epateze, să se expună?

Denisa Nechifor: Faptul că noi suntem persoane publice o expune și pe Rania, implicit, dar ea are un fond modest, ca om și îi respect foarte mult dorințele. Este o persoană retrasă, nu îi place să fie în centrul atenției. Așa a fost de mică și nu am forțat absolut deloc lucrurile acestea. Nu este foarte mare fan al expunerii, nici măcar în social media, dar văzând ce se întâmplă și că, uneori, această supraexpunere poate duce la diverse problemuțe, mai ales la fete, mă bucur foarte mult. Fiecare suntem așa cum suntem și trebuie să ne construim viața după caracterul nostru.

Pe lângă aceste lucruri așa am educat-o, să își știe lungul nasului, să fie modestă, un om care vorbește cu toată lumea, care spune „te rog” și „mulțumesc”. Practic, sunt foarte mândră pentru că Rania este un copil foarte bun.

Denisa Nechifor, mândră de fiica ei: „Este foarte matură pentru că a crescut între oameni mari”

CANCAN.RO: Care este cea mai mare calitate a fiice tale? Dar defectul care-ți da, mereu, bătăi de cap?

Denisa Nechifor: Rania are foarte multe calități, este extraordinar de empatică, un om foarte bun care imediat când poate, ajută. O mișcă absolut orice. Sper să nu-i și dăuneze, la un moment dat, acest lucru. Și este un om cald, care te îmbrățișează, știe să zâmbească atunci când intră într-o încăpere. Este foarte matură pentru că a crescut între oameni mari. La capitolul defecte…să spunem că este încăpățânată, aici m-a moștenit pe mine și are propriile ei opinii (râde, n.red). Chiar dacă mai avem contre o încurajez să-și formeze propriile păreri și să nu se abată de la ele.

CANCAN.RO: Ce vezi și simți că a moștenit de la tine? Dar de la tatăl ei?

Denisa Nechifor: Prietenii noștri și cei care o văd spun că seamănă din ce în ce mai mult cu mine, chiar dacă atunci când era mică semăna perfect cu tatăl ei. De la mine a moștenit caracterul frumos și un nivel de inteligență pe care-l sesizez și la ea, scuzați-mi lipsa de modestie. Iar de la tatăl ei a moștenit calmul, este foarte calmă și sută la sută asta a luat de la el.

Momentul adevărului: „Am fost și sunt o mamă conservatoare, autoritară”

CANCAN.RO: Ce fel de mama ai fost, până acum? Permisivă, severă, înțelegătoare?

Denisa Nechifor: Am fost și sunt cumva conservatoare, autoritară. Mereu am considerat că, având reguli, este singurul mod prin care poți crește un copil așa cum trebuie și îl poți ajută să devină un adult integru și cumva realizat. Se pare că am făcut bine, Rania este un copil foarte bun, un viitor adult pe picioarele ei, cu personalitate, cu niște limite care contează foarte mult. Un copil care nu a făcut părinților probleme, care învață și un copil care s-a ținut departe de orice fel de tentație.

Rania câștigă în bucătărie:„Mie nici nu-mi prea place să mănânc, nici să gătesc”

CANCAN.RO: Știu că ție nu-ți prea place mâncarea, dar sigur îi faci Raniei niște feluri preferate. Care sunt acelea?

Denisa Nechifor: La capitolul gătit stă mai bine Rania decât mine. Mie nici nu-mi prea place să mănânc, nici să gătesc și stau destul de puțin timp acasă. Mâncăm destul de simplu mai ales acum, că a crescut Rania și a înțeles că trebuie să aibă grijă la alimentație. Vara este cu atât mai simplu pentru că mâncăm foarte multe legume. Dar ea sties a gătească și gătește foarte bine atunci când se bagă în bucătărie. Însă din lipsă de timp e mai ușor să facem ceva repede sau să comandăm. Dar o supă bună tot îi fac.



CANCAN.RO: Simți că se va schimba, în vreun fel, viața ta și a Raniei începând de acum?

Denisa Nechifor: Cumva viața se va schimbă pentru că de la anul va începe facultatea și nu vreau să-mi fac planuri. Încă nu s-a hotărât dacă pleacă din țară sau dacă rămâne aici, dar cu siguranță vor fi noi provocări pentru care, sinceră să fiu, nu suntem pregătite sută la sută.



CANCAN.RO: Cum arată, astăzi, o zi obișnuită din viața ta? Care este tabietul peste care nu sări niciodată?

Denisa Nechifor: O zi normală din viața mea…când sunt acasă am o rutină foarte clară, sunt foarte disciplinată. Dimineață merg la sală, în fiecare dimineață. Mai nou fac și pilates și-mi configurez programul în așa fel încât la ora 11 să termin tot și să merg la birou. Acolo lucrez. După amiază mai fac ceva logistic pentru casă apoi ce mai are de făcut Rania, de cumpărat, de mers undeva. Seara o tură de Herăstrău este obilgatorie pentru mine, dacă nu zilnic măcar o dată la două zile pentru că este foarte bine pentru fizic, dar și pentru creier. Apoi retragerea în pat (râde,n.red.). Eu mă culc destul de devreme, 22.00-22.30, Rania după mine. Și a doua zi o luăm de la capăt. Da, am un tabiet peste care nu pot trece și nici nu vreau, se numește Nutella.

CANCAN.RO: Apropo de faptul că ai fost mereu în vizorul presei, te-ai simțit vreodată V.I.P.?

Denisa Nechifor: Eu sunt un om destul de normal, nu am avut niciodată idei din astea despre ce înseamnă VIP. Îți aduce niște avantaje statutul de persoană publică, dar dacă tu nu lucrezi la tine, nu menții această linie, nu te dezvolți în permanență riști să pierzi statutul acesta. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt respectată unde merg și vreau să cred că acest lucru este datorită caracterului meu, nu pentru că sunt persoană publică.

Denisa Nechifor despre frumusețe:„Vine cu avantaje și dezavantaje faptul că ești o femeie atrăgătoare”

CANCAN.RO: Ești o femeie foarte frumoasă. A reprezentat acest lucru un atu, în viața ta, sau ceva ce te-a încurcat?

Denisa Nechifor: Mulțumesc pentru compliment. Ca orice calitate a unui om vine cu avantaje și dezavantaje, faptul că arăți bine, că ești o femeie atrăgătoare. Îți aduce și beneficii și lucruri mai puțin benefice. Categoric lucrurile se întâmplă mai ușor, oamenii sunt mai drăguți cu tine, dar mi s-a și întâmplat, atunci când făceam PR, ca anumite persoane, bărbați, să organizeze întâlniri de business care ascundeau în spate interese personale. Dar cu puțin tact și diplomație reușești să treci peste.

CANCAN.RO: Cum era Denisa la 18 ani și cum e azi? Ce simți că ai pierdut și ce ști sigur că ai câștigat?

Denisa Nechifor: Denisa la 18 ani era o visătoare și o luptătoare. Consider că nu m-a schimbat foarte mult, încă visez cu ochii deschiși deși sunt mai ancorată în realitate și lupt cu viața zi de zi. Îmi place să mă dezvolt, să am o viață bună, să progresez. Progresul este principalul meu scop, zilnic vreau să fac un pas înainte față de ziua precedentă. Sunt foarte mândră că am reușit să-mi fac o viață frumoasă cu propriile mâini, că am un copil extraordinar, care a împlinit 18 ani și care mă face mândră în fiecare zi.

Am pierdut niște timp (râde, n.red.) în unele momente pentru că m-am pornit mai greu, dar am câștigat o fiică, asta consider că am câștigat, Și câțiva oameni de calitate, în toți aceșți ani și mă consider femeie care știe ce vrea, realizată.

Ce ar modifică Denisa Nechifor: „Mi-aș fi dorit, foarte mult, să nu-mi cresc copilul singură”

CANCAN.RO: Există vreu lucru pe care, dacă ai putea, l-ai șterge din viața ta?



Denisa Nechifor: Nu știu dacă aș șterge ceva din viața mea… dar aș modifica, să fie diferit. În primul rând mi-aș fi dorit foarte mult să nu-mi cresc copilul singură, să n-o fi privat, dacă era posibil, pe Rania, de a crește cu un singur părinte și în al doilea rând mi-aș aduce bunicii înapoi.

CANCAN.RO: Ce înseamnă, pentru tine, un bărbat puternic și responsabil?

Denisa Nechifor: Consider că un bărbat puternic este un bărbat adevărat, old school, care își asumă lucruri, știe să construiască lucruri, să aprecieze o femeie atunci când o întâlnește și care are răbdarea de a iubi o femeie, pentru că nu este simplu.

Job-ul Denisei Nechifor: „Sunt un expert în ceea ce privește bijuteria cu diamante”

CANCAN.RO: Te rog să-mi spui tot ce trebuie să știe lumea despre activitatea ta profesională.

Denisa Nechifor: Pentru mine este foarte important job-ul. Am devenit din ce în ce mai pricepută, cred că sunt un expert în ceea ce privește bijuteria cu diamante, piatra prețioasă în sine. Îmi place mult acest domeniu, încerc să mă dezvolt pe această linie și internațional. Merg la diverse evenimente în afara țării. Îmi doresc să încerc să întru și pe nișa hotelurilor de lux în ceea ce privește dezvoltarea în online. Sunt foarte bună în marketing, foarte bună. Așadar, ca sfat, cine are nevoie de o bijuterie cu diamante, un inel de logodnă exemplu, să mă contacteze pentru că sunt convinsă că îi va plăcea ceea ce îi voi recomanda.

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