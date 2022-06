Denisa Tănase a trecut prin clipe cumplite: ”În momentul ăla de frică pierzi contactul cu realitatea”

Denisa Tănase a trecut recent prin momente de coșmar, înainte de a ateriza în România. Ex-componenta de la ”Bambi” se întorcea din Germania, iar vremea neprielnică din aproprierea țării noastre a speriat-o de moarte.

Fosta solistă a trupei ”Bambi”, Denisa Tănase, a fost recent plecată în Germania, acolo unde a avut loc un eveniment important, în cadrul căruia a celebrat un an de când business-ul ei de cosmetice se află pe piața locală din zonă.

Denisa Tănase: ”A fost rău”

Pe pagina ei de Instagram, Denisa Tănase, le-a povestit fanilor cum a tras una dintre cele mai mari sperieturi ale vieții sale. Afacerista a intrat în panică din cauza turbulențelor, alături de ea erau sora, Raluca și soțul ei, Mircea Brânzei.

Denisa a început să aibă palpitații atunci când avionul în care călătorea a avut probleme cu puțin timp înainte de aterizare. Se pare că aeronava a întâmpinat o furtună puternică din urma căreia au rezultat turbulențe.

”A fost rău. La aterizare am trecut chiar pe sub un nor foarte negru și cred că am trecut printr-o ploaie torențială pentru că se vedea ca o perdea întunecată și avionul a început să facă stânga, dreapta. Nu pot să vă reproduc suta la sută pentru că în momentul ăla de frică pierzi contactul cu realitatea și nu-ți mai aduci aminte exact.

Eu mă țineam foarte strâns de scaun și involuntar am început să fac exerciții de respirație. Eram în spate și automat cred că am simțit chestia asta mult mai tare decât mijlocul și fața avionului”, a povestit Denisa pe Instagram.

Cum se simte Denisa Tănase, după sperietura trasă în avion

La scurt timp după ce a trecut printr-un episod crunt, Denisa de la ”Bambi” susține că se simte mai bine. Soțul ei îi este mereu aproape, mai ales când călătorește cu avionul.

”Sunt bine. Soțul meu călătorește pese tot cu mine. Mă întorceam din Germania, de la un eveniment, unde am aniversat un an de la lansarea pe piața locală a brandului personal de cosmetice. Noi avem un brand lansat în urmă cu 4 ani, iar acum avem filiale în 47 de orașe din opt țări. Este o afacere de familie. Mircea se ocupă de proiectul imobiliar, eu de business-ul de cosmetice. Raluca, sora mea, este de asemenea implicată”, a declarat fosta cântăreață, pentru Click.

