Denisa Tănase, însărcinată? Imaginile cu burtica suspectă le-au dat de gândit fanilor, în plină controversă despre un posibil divorț

Denisa Tănase, însărcinată? Imaginile cu burtica suspectă le-au dat de gândit fanilor, în plină controversă despre un posibil divorț
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Denisa Tănase, însărcinată?
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Denisa Tănase a ajuns din nou în atenția internauților, după ce o fotografie publicată pe rețelele sociale a generat numeroase comentarii. Fosta componentă a trupei Bambi a apărut într-o rochie vaporoasă, cu imprimeu floral, iar felul în care îi cade materialul în zona abdomenului i-a făcut pe unii dintre urmăritori să se întrebe dacă artista nu cumva ascunde o veste importantă. Iată despre ce este vorba!

Interesul publicului pentru această posibilitate vine și în contextul discuțiilor recente despre căsnicia sa. În mediul online au apărut tot mai multe întrebări legate de relația dintre Denisa Tănase și Mircea Brânzei, iar fiecare apariție a vedetei este analizată atent de cei care îi urmăresc activitatea.

Denisa Tănase, însărcinată?

Imaginea a atras atenția și prin mesajele lăsate de cei care îi urmăresc activitatea online. Unii dintre aceștia au remarcat ceea ce li s-a părut a fi o burtică de gravidă, în timp ce alții au făcut referire la strălucirea vedetei. Fotografia a devenit astfel un nou subiect de discuție în jurul vieții personale a Denisei Tănase, mai ales că, în ultima perioadă, numele său a fost asociat cu zvonuri privind o posibilă despărțire de soțul ei, Mircea Brânzei.

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În fotografia care a stârnit reacții, Denisa Tănase poartă o rochie lungă, în nuanțe deschise, cu flori roșii și albastre. Ținuta are un croi amplu, cu volane și material lejer, iar silueta vedetei a devenit rapid un subiect de comentarii.

Denisa Tănase/foto: social media

„La mulți ani fericiți! Pare că ești însărcinată… ai o strălucire aparte 🥰”, i-a scris o persoană.

„Se zvonește că e în prag de divorț, peste tot apare singură, nu mai poartă niciunul verighetă, am văzut mai multe reportaje la TV despre ei.”, a fost răspunsul altei persoane.

În ultimele luni, absența fotografiilor recente în care cei doi să apară împreună a alimentat speculațiile privind o posibilă ruptură. Un alt detaliu remarcat de internauți este faptul că, potrivit imaginilor și aparițiilor invocate în mediul online, cei doi ar fi fost văzuți fără verighete. (VEZI AICI)

Discuțiile s-au intensificat și după ce Mircea Brânzei nu ar fi fost prezent la aniversarea Denisei Tănase. Pentru unii urmăritori, toate aceste elemente au reprezentat motive de întrebare cu privire la situația actuală a cuplului. Totuși, lipsa aparițiilor comune sau absența unui partener de la un eveniment nu constituie, în sine, dovezi ale unui divorț.

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