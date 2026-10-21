Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! Semnele care i-ar fi dat de gol

Denisa Tănase și Mircea Brânzei par să îngroașe lista vedetelor care și-au spus adio în anul 2026, devenit deja „anul despărțirilor”. Zvonurile privind separarea au prins contur după ce amândoi au fost surprinși fără verighetă, iar ziua de la ziua de naștere a fostei cântărețe a lipsit partenerul ei, dar și faptul că afaceristul a lipsit de la ziua de naștere a fostei componente a trupei Bambi.

După o relație de aproape 8 ani, se pare că lanțul de iubire dintre Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-a rupt definitiv. Aparițiile lor publice s-au rărit semnificativ în ultima perioadă, iar detaliul care a aprins și mai mult speculațiile este lipsa verighetelor.

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Primele zvonuri au apărut încă de anul trecut, moment în care Denisa Tănase a declarat public că motivul pentru care nu se mai afișează împreună cu soțul ei este legat de faptul că vor să își protejeze familia. Nimic anormal până aici, însă, lucrurile par să se fi schimbat în ultimele luni. Conform zicalei „nu aduce anul ce aduce ceasul”, cuplul a revenit în atenția publicului după ce amândoi au fost surprinși fără verighete.

Conform imaginilor încărcate pe o rețea de socializare, Mircea Brânzei a apărut fără verighetă încă din luna aprilie, în timp ce ultima postare a Denisei Tănase a fost publicată în urmă cu doar câteva ore.

De asemnea, în dreptul imaginilor publicate cu ocazia zilei sale de naștere, fosta cântăreață a transmis un mesaj sugestiv în care descrie ultimele schimbări importante din viața sa, dar și câteva lecții importante pe care le-a conștientizat în ultimul an.

„Sărbătoarea propriei zile de naștere. Anul care m-a adus față în față cu cea mai mare frică a mea: să nu dețin controlul. Anul care m-a făcut să înțeleg că nu pot controla totul, m-a învățat să încep să renunț și mi-a amintit că, dacă spun că cred în Dumnezeu, trebuie să am suficientă încredere în El încât să mă predau planurilor Sale. Uneori, învățăm pe calea cea mai grea că viața poate fi atât de frumoasă dincolo de temerile și incertitudinile noastre. Că este perfect în regulă să nu știm ce vom face sau unde vgom fi mâine, pentru că astăzi este o zi frumoasă care merită trăită și sărbătorită. Poate că am învățat în sfârșit cum să trăiesc în prezent”, a fost mesajul transmis de Denisa Tănase.

Ultima postare în care Denisa Tănase și Mircea Brânzei apar împreună a fost publicată în vara anului 2025. De atunci cei doi nu s-au mai afișat împreună pe rețelele sociale. Denisa Tănase și Miercea Brânzei s-au căsătorit în anul 2021, în cadrul unei ceremonii intime pe Riviera Franceză. Artista se afla la a doua căsniciei, după divorțul de medicul Cornel Brotac.

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