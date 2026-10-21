Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! Semnele care i-ar fi dat de gol

Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! Semnele care i-ar fi dat de gol
Denisa Tănase și Mircea Brânzei/ sursă foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Denisa Tănase și Mircea Brânzei par să îngroașe lista vedetelor care și-au spus adio în anul 2026, devenit deja „anul despărțirilor”. Zvonurile privind separarea au prins contur după ce amândoi au fost surprinși fără verighetă, iar ziua de la ziua de naștere a fostei cântărețe a lipsit partenerul ei, dar și faptul că afaceristul a lipsit de la ziua de naștere a fostei componente a trupei Bambi. 

După o relație de aproape 8 ani, se pare că lanțul de iubire dintre Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-a rupt definitiv. Aparițiile lor publice s-au rărit semnificativ în ultima perioadă, iar detaliul care a aprins și mai mult speculațiile este lipsa verighetelor.

Denisa Tănase și Mircea Brânzei au divorțat?

Primele zvonuri au apărut încă de anul trecut, moment în care Denisa Tănase a declarat public că motivul pentru care nu se mai afișează împreună cu soțul ei este legat de faptul că vor să își protejeze familia. Nimic anormal până aici, însă, lucrurile par să se fi schimbat în ultimele luni. Conform zicalei „nu aduce anul ce aduce ceasul”, cuplul a revenit în atenția publicului după ce amândoi au fost surprinși fără verighete.

Conform imaginilor încărcate pe o rețea de socializare, Mircea Brânzei a apărut fără verighetă încă din luna aprilie, în timp ce ultima postare a Denisei Tănase a fost publicată în urmă cu doar câteva ore.

Mircea Brânzei nu mai portă verighetă din luna aprilie/ sursă foto: Instagram

De asemnea, în dreptul imaginilor publicate cu ocazia zilei sale de naștere, fosta cântăreață a transmis un mesaj sugestiv în care descrie ultimele schimbări importante din viața sa, dar și câteva lecții importante pe care le-a conștientizat în ultimul an.

Denisa Tănase/ sursă foto: Instagram

„Sărbătoarea propriei zile de naștere. Anul care m-a adus față în față cu cea mai mare frică a mea: să nu dețin controlul. Anul care m-a făcut să înțeleg că nu pot controla totul, m-a învățat să încep să renunț și mi-a amintit că, dacă spun că cred în Dumnezeu, trebuie să am suficientă încredere în El încât să mă predau planurilor Sale.

Uneori, învățăm pe calea cea mai grea că viața poate fi atât de frumoasă dincolo de temerile și incertitudinile noastre. Că este perfect în regulă să nu știm ce vom face sau unde vgom fi mâine, pentru că astăzi este o zi frumoasă care merită trăită și sărbătorită. Poate că am învățat în sfârșit cum să trăiesc în prezent”, a fost mesajul transmis de Denisa Tănase.

Ultima postare în care Denisa Tănase și Mircea Brânzei apar împreună a fost publicată în vara anului 2025. De atunci cei doi nu s-au mai afișat împreună pe rețelele sociale. Denisa Tănase și Miercea Brânzei s-au căsătorit în anul 2021, în cadrul unei ceremonii intime pe Riviera Franceză. Artista se afla la a doua căsniciei, după divorțul de medicul Cornel Brotac.

Câţi bani a scos din buzunar Denisa Tănase pentru a-şi îndeplini cel mai mare vis: „E un domeniu extrem de competitiv”

Din ce face bani Raluca de la Bambi acum, de fapt. Sora ei, Denisa, este milionară în euro

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum arătau Loredana Chivu și Ana Mocanu pe vremea când erau asistente la Un Show Păcătos. Imagini de mult uitate cu cele două concurente de la Asia Express 2026
Cum arătau Loredana Chivu și Ana Mocanu pe vremea când erau asistente la Un Show Păcătos. Imagini de mult uitate cu cele două concurente de la Asia Express 2026
Tudorel Filimon, internat în spital! Actorul din „La Bloc”, nevoit să renunțe la spectacole din cauza problemelor de sănătate
Tudorel Filimon, internat în spital! Actorul din „La Bloc”, nevoit să renunțe la spectacole din cauza problemelor de sănătate
Cum a reacționat Maya când a aflat că părinții ei divorțează. Nu s-a putut abține în timpul filmărilor Asia Express
Cum a reacționat Maya când a aflat că părinții ei divorțează. Nu s-a putut abține în timpul filmărilor Asia Express
Bărbații care i-au furat ceasul lui Cătălin Botezatu au fost condamnați la închisoare! Câți ani vor petrece după gratii
Bărbații care i-au furat ceasul lui Cătălin Botezatu au fost condamnați la închisoare! Câți ani vor petrece după gratii
Pilotul Eduard Vlădescu încearcă să-i intre în grații Claudiei Ion? Ce a făcut ispita de la Insula Iubirii înainte de împăcarea cu fosta lui Mocăniță
Pilotul Eduard Vlădescu încearcă să-i intre în grații Claudiei Ion? Ce a făcut ispita de la Insula Iubirii înainte de împăcarea cu fosta lui Mocăniță
Scandalul capului de porc din Tunari ia o turnură neașteptată! Un consilier AUR recunoaște tot
Mediafax
Scandalul capului de porc din Tunari ia o turnură neașteptată! Un consilier AUR recunoaște tot
Slovacia sfidează liniile Bruxelles-ului și anunță că reia legăturile cu Rusia. Robert Fico trimite săptămâna viitoare o delegație la Moscova
Gandul.ro
Slovacia sfidează liniile Bruxelles-ului și anunță că reia legăturile cu Rusia. Robert Fico trimite săptămâna viitoare o delegație la Moscova
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Leu, euro, aur sau titluri de stat? Ce îți protejează mai bine economiile de inflație
Adevarul
Leu, euro, aur sau titluri de stat? Ce îți protejează mai bine economiile de inflație
Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i caute microfoanele puse de DIICOT în casă
Digi24
Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i caute microfoanele puse de DIICOT în casă
Cutremur la Prefectura Capitalei! Șeful instituției demisionează după numirea lui Marian Neacșu
Mediafax
Cutremur la Prefectura Capitalei! Șeful instituției demisionează după numirea lui Marian Neacșu
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
Prosport.ro
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ramona de la Clejani se mărită! Pe Viorica și Ioniță de la Clejani nu-i invită la chef: „Ultima întâlnire cu el m-a adus în stare de spital”
Click.ro
Ramona de la Clejani se mărită! Pe Viorica și Ioniță de la Clejani nu-i invită la chef: „Ultima întâlnire cu el m-a adus în stare de spital”
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Digi 24
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Digi24
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Mașina Zilei: Merită 11.500 de euro un Renault Clio hibrid din 2023? Puncte forte și compromisuri
Promotor.ro
Mașina Zilei: Merită 11.500 de euro un Renault Clio hibrid din 2023? Puncte forte și compromisuri
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Espressor pentru cafea și alte băuturi calde, în două culori, la un preț foarte accesibil
go4it.ro
Espressor pentru cafea și alte băuturi calde, în două culori, la un preț foarte accesibil
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Go4Games
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Slovacia sfidează liniile Bruxelles-ului și anunță că reia legăturile cu Rusia. Robert Fico trimite săptămâna viitoare o delegație la Moscova
Gandul.ro
Slovacia sfidează liniile Bruxelles-ului și anunță că reia legăturile cu Rusia. Robert Fico trimite săptămâna viitoare o delegație la Moscova
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Chef Sorin Dumitrescu, MĂRTURII DUREROASE: a lucrat pe vase de croazieră și...
Mediafax Spania
Chef Sorin Dumitrescu, MĂRTURII DUREROASE: a lucrat pe vase de croazieră și...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.