Deochiul românesc l-a băgat în sperieți pe un francez! Cum a reacționat bărbatul când iubita lui a început să descânte: „Delirai! De ce nu am sunat un doctor”

Un cuplu era pe punctul de a se destrăma din cauza deochiului românesc. Ea este româncă, el francez, iar atunci când și-a văzut iubita că începe să descânte bărbatul a încremenit. Partenera acestuia a încercat să îi explice noțiunea de deochi, însă francezul a fost departe de a înțelege. Ce au urmat este hilar.

O tânără româncă le-a povestit urmăritorilor săi de pe TikTok pățania prin care a trecut cu iubitul ei francez. Într-o seară, aceasta s-a simțit foarte rău și a pus totul pe seama deochiului, fapt ce l-a făcut pe partenerul ei să o privească diferit.

Tânără le-a povestit internauților că într-o seară s-a simțit foarte rău. Motivul era o insolație, însă la momentul respectiv aceasta a crezut că o altă femeie a deocheat-o. Aceasta a încercat să îi explice partenerului său ce se întâmplă cu ea, însă noțiunea de deochi a fost greu de înțeles pentru francez.

Simțindu-se din ce în ce mai rău, românca a vrut să își sune bunica și să o pună pe aceasta să îi descânte, însă și-a dat seama că asta îl va face pe iubitul ei să fugă din casă, așa că a încercat să-și spună singură de deochi.

„Mi-a fost atât de rău odată, de am crezut că mor. Eu făcusem insolație, dar ca orice român adevărat am zis că sigur sunt deocheată pentru că se uita una la mine așa de urât și m-am gândit că aia m-a deocheat de rea ce este.

Acum am încercat să-i explic partenerului care-i treaba cu deochiul, era seară și destul de târziu. Ideea este că eu am vrut să o sun pe bunica mea, să-mi zică de deochi, dar era grav, ca noi vorbim doar pe video și ea începea cu cana cu apă, cu chibrituri… Dacă vedea francezul așa ceva era rău de tot. N-am mai sunat-o, dar am zis eu acolo niște rugăciuni, încet așa.

Ăsta se uita așa la mine cu niște ochi, nu înțelegea ce se întâmplă. Era șocat, dar mie îmi era atât de rău că nici nu voiam să mă gândesc” a povestit românca.