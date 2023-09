Descoperire fabuloasă în Iași! Ce a găsit Cezar pe un câmp proaspăt arat din comuna Miroslava

Cezar Cioran a avut parte de o descoperire uluitoare pe un câmp proaspăt arat din comuna Miroslava. Ieșeanul și-a folosit detectorul de metale și mare i-a fost mirarea când a dat peste o mică avere.

Întâmplarea a avut loc, în urmă cu doar câteva zile, în comuna Miroslava, județul Iași. Cezar recunoaște că este pasionat de arheologie, însă nu iese foarte des în căutarea obiectelor îngropate. De data aceasta, ieșeanul s-a decis să profite de câmpul proaspăt arat și să plece în descoperire de noi comori.

Cezar Cioran a descoperit o adevărată comoară pe un câmp din comuna Miroslava

Și chiar așa a fost. Bărbatul a dat peste brățări, topoare, o lance, un topor din cupru, un vârf de suliță, o mică statuetă, piese care, cel mai probabil, au o vechime de peste 5000 de ani.

„Eu ies destul de rar pe teren cu detectorul pentru a căuta câte ceva. Iar duminică am zis că hai să merg puțin, știam eu un teren proaspăt arat undeva în raza comunei Miroslava. Oricum nu aveam mari așteptări, așa este în acest domeniu, uneori nu găsești nimic. Am avut norocul să găsesc ceva extraordinar. Obiectele constau în brățări, topoare, o lance, un vârf de suliță, iar cea mai importantă piesă de acolo este un topor de cupru. Presupun că toporul are vreo 5000 de ani, dar o să stabilească experții exact despre ce este vorba.

Am găsit și o mică statuetă, de aproximativ 3 centimetri, foarte frumos lucrată. Noi suntem o asociație care ne ocupăm cu acest hobby. Am cheltuit în jur de 3.000 de lei pentru detectorul meu, este în regulă, dar sunt și de mii de euro. Eu o fac din plăcere, nu cer niciun ban după ce fac descoperiri”, povestește Cezar Cioran, președintele Asociației „Iași Detectează”.

Spre surprinderea ieșeanului, obiectele descoperite sunt într-o stare foarte bună. Cezar a respectat procedura legală în cazul găsirii de artefacte și a dus obiectele la Primăria Miroslava, iar de acolo vor ajunge la Palatul Culturii, unde vor fi restaurate. Ieșeanul nu este la prima descoperire de acest fel, unele obiecte descoperite chiar ajungând piese de muzeu.

”Obiectele sunt acum la Primăria Miroslava, deoarece așa este procedura legală. După care de la primărie vor ajunge la Palatul Culturii, unde vor fi curățate, restaurate, de aici e treaba experților, noi doar le descoperim. Nu este prima dată când fac o astfel de descoperire, am mai avut norocul ca în trecut să mai găsesc unele piese inedite, care au ajuns chiar să fie și expuse în muzee. Este un sentiment de satisfacție atunci când găsești ceva atât de vechi, înțelegi cum trăiau oamenii pe atunci, iar și mai important este că putem aduce și în atenția publicului aceste descoperiri”, mai adaugă Cezar Cioran.

