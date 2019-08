Descoperire înfiorătoare în curtea lui Gheorghe Dincă: ”Erau afară! Va spun sincer, am transpirat imediat!”

Descoperire înfiorătoare în curtea lui Gheorghe Dincă. Un martor a povestit că s-a îngrozit atunci când a intrat în curtea lui Gheorghe Dincă. Bărbatul s-ar fi dus pentru că ar fi avut o problemă la mașină.

”Am fost. Am văzut și cuțitele alea. Mi se zbătea ochiul, așa îmi făcea! M-a întrebat de grupa sanguină. Mi-a zis: ”Ce grupă sanguină aveți?”, zic ”0,1”, ”Și ce vârstă? Ați fi de o vârstă cu mine”, a zis el. ”Domnule, merg în 66 de ani, am ieșit la pensie. Tot mi se zbătea ochiul de îmi sărea din cap! Păcat că nu am putut să le număr și nu vreau să exagerez… erau ori peste 10, ori cel puțin 8 sau 9. Erau afară! Vă spun sincer, am transpirat imediat!”, a spus martorul la România TV.

Luiza ar putea fi în viață

Luiza ar putea fi în viață

Șeful DIICOT, Felix Bănilă, a declarat, marți, că nu exclude nici varianta ca Luiza Melencu să fie în viață, deoarece ultimul raport al INML nu a putut oferi un rezultat cu privire la ADN-ul din oasele identificate în pădurea din Caracal.

„Nu excludem niciuna dintre variante. Știți foarte bine că testele ADN în cazul victimei majore nu sunt concludente. De aceea, la momentul acesta nu putem exclude. (…) Sunt discuții ipotetice la momentul acesta. Nu pot face o speculație la acest moment”, a declarat Felix Bănilă.

Procurorul-șef DIICOT a precizat că anchetatorii iau în calcul și ipoteza ca Gheorghe Dincă să fi avut complici, însă nu a putut oferi mai multe informații.

Întrebat ce urmează în anchetă, Bănilă a răspuns: „De finalizat cercetarea în cadrul acestui mandat de percheziție domiciliară. Practic, se verifică golurile din pământ, dacă sunt sau nu sunt, dacă sunt obiecte care ne interesează acolo. Se verifică pereții și locuinței, pentru că s-a spus – și corect s-a spus – că s-au așezat mai multe straturi de ciment pe interior și vrem să vedem dacă ascund sau nu ceva”.

Specialiştii INML nu au putut identifica niciun profil ADN de pe oasele găsite în pădure, în cazul Caracal, deoarece erau într-o stare de calcinare excesivă, a informat DIICOT. Procurorii au retrimis INML dispoziţie de refacere a analizei.