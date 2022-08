Descoperire șocantă la un fast-food din București. Ce a putut să filmeze o clientă: ”Am plecat în secunda doi”

În seara zilei de duminică, 21 august 2022, o clientă a făcut o descoperire șocantă la un fast-food cunoscut din București, din Sectorul 2. Imediat ce s-a apropiat de zona in care mancarea se află depozitată în recipientele din inox, aceasta a început să filmeze. După ce filmulețul a ajuns pe internet, reprezentanții ANPC s-au sesizat.

O clientă a filmat, în seara zilei de duminică, 21 august 2022, galantarul cu recipientele in care se află mâncarea depozitată, la un fast-food cunoscut din Sectorul 2 al Capitalei. În momentul în care s-a apropiat de zona în care este preluată comanda de către angajați, clienta a sesizat faptul că în vitrină se afla carne cu viermi pe ea, produs care se afla la vânzare.

”Îmi pare rău că nu am filmat mai mult inclusiv personalul, dar șocul a fost mult prea mare și am plecat in secunda doi”, este mesajul scris de tânără pe platforma Tik Tok.

Vezi și FELUL DRAMATIC ÎN CARE UN ANGAJAT AL UNUI CELEBRU LANȚ DE FAST FOOD A DEMISIONAT. A LĂSAT UN BILET CARE I-A AMUZAT COPIOS PE INTERNAUȚI

Citește și SĂTULĂ SĂ TOT AȘTEPTE, CLIENTA MCDONALDS DIN IMAGINE A IEȘIT DIN MAȘINĂ ȘI A INTRAT PE GEAMUL DE LA DRIVE-THRU, PENTRU A-ȘI GĂTI SINGURĂ BURGERII

Control la localul de fast-food: amendă în valoare de 19.000 de lei

După ce imaginile au ajuns pe internet, reprezentanții ANPC și polițiștii din Sectorul 2 au mers în control, în cursul zilei de 23 august, la fast-food-ul din zona Baicului. Fast-food-ul a fost amendat cu suma de 19.000 de lei, iar 187.7 kilograme de carne, produse din carne și produse alimentare perisabile au fost retrase de la consum. Totodată, prestarea de servicii a fost oprită temporar, pânâ când fast-food-ul respectă prevederile în vigoare, arată antena3.ro.

Sursă foto: captură video, Pixabay