Deșertul din Arabia Saudită în care a nins pentru prima oară. Cum au reacționat oamenii și animalele

Surpriză neașteptată pentru locuitorii din Arabia Saudită! Pentru prima dată în istoria sa, deșertul Al-Nafūd din Arabia Saudită a fost acoperit de un strat de zăpadă, un fenomen extrem de rar pentru această regiune, cunoscută pentru temperaturile sale extrem de ridicate, ce pot atinge 55 de grade Celsius.

Locuitorii din regiunea Al-Jawf au fost martori ai unui eveniment spectaculos, care a schimbat complet peisajul familiar al deșertului. Întregul fenomen a fost surprins de numeroase persoane, care au ieșit din mașinile lor pentru a imortaliza imaginea de necrezut: zăpada acoperind nisipul roșu și fierbinte al deșertului.

Reacțiile au fost variate, iar evenimentul a stârnit o uimire generală în rândul localnicilor, obișnuiți cu clima extremă a regiunii. Mulți au descris ninsoarea ca pe un miracol, considerând-o un semn al vremurilor schimbătoare. Imaginile postate pe rețelele de socializare au devenit rapid virale, cu oameni care filmau cu entuziasm cum zăpada se așeza pe pământul arid, iar aerul rece adus de furtuni și precipitații s-a transformat într-un spectacol rar.

Chiar și animalele din deșert, în special cămilele, au avut o reacție surprinzătoare la acest fenomen meteorologic. În mod normal, cămilele sunt adaptate la condițiile de căldură extremă, dar zăpada le-a provocat confuzie. În timp ce o caravană de cămile pășea cu grijă pe stratul de zăpadă, încercând să se adapteze la acest mediu complet necunoscut, priveliștea a fost una ireală. Aceste animale, în mod natural rezistente la temperaturi ridicate, s-au arătat vizibil precauți, pașii lor fiind măsurați și timizi pe gheața alunecoasă.

Fenomenul meteo neobișnuit din deșertul Al-Nafūd a fost explicat de experți, care au sugerat că o serie de furtuni cu ploi și grindină intense au avut loc înainte de ninsoare, provocând modificări semnificative în vremea regiunii. Meteorologii locali au confirmat că zăpada a fost rezultatul unui sistem de presiune joasă care s-a deplasat dinspre Marea Arabiei, având ca efect scăderea temperaturilor și aducerea unui aer umed și rece în zona deșertică. Specialiștii susțin că, în condiții favorabile, acest tip de presiune atmosferică poate favoriza formarea zăpezii, iar aerul rece și umed poate transforma umiditatea în cristale de gheață. În mod similar, zăpada se poate forma și în regiuni montane, cum ar fi Munții Atlas din Maroc, unde condițiile sunt favorabile acestui fenomen.

First time in history Saudi Arabian desert turns into winter wonderland after first-ever snowfall.

For the first time in recorded history Saudi Arabia’s Al-Jawf region experienced snowfall turning the dry desert into a winter scene. pic.twitter.com/X2XCGBt3aY

— Mohammad Wasim (@19WMS) November 5, 2024