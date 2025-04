Laurențiu Primo a fost 3 luni la canal, în comunism. De ce l-au săltat direct de la liceu? Dezvăluiri la Dan Diaconescu DIRECT

Laurențiu Primo, fondatorul Mișcării Meritocrate din România a fost prezent în cea mai nouă ediție a emisiunii lui Dan Diaconescu. Cei doi au abordat diverse subiecte printre care și contextul politic actual sau cursa pentru Cotroceni. De asemenea, invitatul a făcut mărturisiri și despre momentele dificle pe care le-a trăit în comunism. La un moment dat, a fost luat de la liceu și dus la canal pentru trei luni.

În cadrul ediției din data de 5 aprilie a emisiunii Dan Diaconescu Direct rolul de invitat a fost jucat de Laurențiu Primo. Acesta ar fi trebuit să fie unul dintre candidații la prezidențiale, însă a renunțat la cursă. În cadrul interviului, el a făcut mai multe dezvăluiri surprinzătoare despre lupta sa în politică.

Cum a ajuns Laurențiu Primo la canal?

Laurențiu Primo a mărturisit că a luptat pentru libertate încă de când era un adolescent, iar curajul său l-a împins și spre situații neplăcute. La un moment dat, a fost ridicat de la liceu și dus la canal pentru trei luni.

Fostul candidat la prezidențiale a dezvăluit că a ajuns în acea situație pentru că a criticat sistemul de atunci. Laurențiu Primo nu a putut suporta lipsa de dreptate și de democrație. În acest context, a vorbit și despre politica actuală din România.

Dan Diaconescu: Dumneavoastră ați fost un răzvrătit încă de la început, înțeleg încă din anii 90. Intuiați de pe atunci că acea revoluție va fi confiscată și totul se va transforma în ceva oribil. Iată, după 35 de ani am ajuns în situația de astăzi, după decembrie 89, a venit decembrie 2024. Intuiați de atunci, din 90, că vom ajunge așa?

Laurențiu Primo: Nu, nici vorbă. Deci eu vă spun sincer, eu am fost în stradă și am fost în fața mitralierelor la Revoluție, aici la Brașov, la mine acasă. Am fost un luptător activ în Revoluție, cu toate că nu mi-am scos certificat niciodată și nici nu m-a interesat așa ceva. Am fost un mare pro-occidental, un mare pro-american, am fost un mare pro-capitalist înainte de 90, de-aia am și avut de suferit, de-aia m-au și dus la canal la 16 ani. La Cumpăna am fost acolo, după sârma ghimpată, cu pușcăriașii, cu criminalii.

Dan Diaconescu: Deci înainte de 89 ați fost deținut politic?

Laurențiu Primo: Da, da, da. Bine, nu știu dacă deținut politic, am fost luat de la liceu și dus la canal, 3 luni.

Dan Diaconescu: Pentru ce? Că ziceați de Ceaușescu rău, nu?

Laurențiu Primo: Nu ziceam în special de Ceaușescu, ziceam de sistem. Tot sistemul mă deranja și atunci, lipsa de dreptate, lipsa de democrație reală, ticăloșia sistemului care acum, uitându-mă retrospectiv, îmi dau seama că a fost un sistem ticălos, dar parcă nu chiar așa ticălos ca ăsta în care trăim astăzi. Poate e un pic subiectivă părerea aceasta, dar fiindcă trăim în prezent, este o rană foarte proaspătă asta de azi, n-aș putea zice că mi-aș dori să ne întoarcem la sistemul de dinainte de 90, în niciun caz. Dacă aș avea de ales între sistemul de acum și sistemul de dinainte de 90, mi-ar fi foarte greu să aleg și n-aș alege niciunul pentru că am în două mi se par la fel de ticăloase. Părerea mea este că soluția este ca noi, ca popor, ca țară, să înțelegem că se poate mai bine, că putem evolua. Istoria nu este altceva decât o transcendere în ceea ce înseamnă câștigarea libertății umane. A fi mereu mai liberi și a trăi într-o lume mai dreaptă. Asta este istoria. Este un progres permanent spre un grad mai mare de libertate și dreptate. Și cred că noi, ca specie, trebuie să facem un pas înainte. Trebuie să evoluăm. Trebuie să trecem la următorul sistem care poate fi un sistem mult mai bun, mai drept, mai uman, în care să avem mai multă dreptate, în care să nu mai sufere atât de mulți oameni pentru o mână de ciocoi care se instalează în fruntea țărilor și care conduc aceste țări și aceste popoare într-un mod abuziv, ei trăind extraordinar și popoarele trăind foarte prost.

