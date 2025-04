De ce nu a mai candidat Laurențiu Primo la prezidențiale: „Un colonel mi-a spus în august…” – Dan Diaconescu DIRECT

În cea mai nouă ediție a emisiunii lui Dan Diaconescu a fost prezent Laurențiu Primo, fondatorul Mișcării Meritocrate din România. Acesta a vorbit despre contextul politic actual, despre cursa pentru Cotroceni și a spus care sunt motivele pentru care a renunțat la prezidențiale. A primit „amenințări de sus”.

În cadrul ediției din data de 5 aprilie a emisiunii Dan Diaconescu Direct rolul de invitat a fost jucat de de Laurențiu Primo. Acesta ar fi trebuit să fie unul dintre candidații la prezidențiale, însă a renunțat la cursă, iar acum a dezvăluit motivele.

Așa cum spuneam, în emisiunea lui Dan Diaconescu a fost invitat Laurențiu Primo, fondatorul Mișcării Meritocrate din România. Printre altele, acesta a vorbit și despre motivul care l-a făcut să renunțe la cursa pentru Cotroceni, deși spusese că o să participe. Ei bine, se pare că acesta a fost avertizat dinainte că nu o să fie lăsat să candideze și a dezvăluit cine i-a stat în cale.

„E drept, am amenințat că voi participa la alegerile prezidențiale, dar am primit o vizită de la un tovarăș colonel, s-a recomandat, nici nu mai contează, care mi-a atras atenția în luna august că ar fi păcat că ei mă apreciază, nu știu cine sunt ei, dar am înțeles că ei mă apreciază, îmi apreciază lupta și ceea ce fac și ar fi păcat să cheltui banii aiurea pentru că nu voi fi permis pe listele de candidați la alegerile prezidențiale nici eu și nici Diana Șoșoacă și medicul Constantinescu. Eu le-am transmis de atunci că e păcat să piardă vremea pentru că nu vor fi pe listă. E păcat să piardă banii, să strângă semnături, să cumpere semnături, mă rog. Știm cu toții cum se strâng acele semnături. Sigur că s-a adeverit.

Inițial eu am fost circumspect. Am zis, bă, nu se poate așa ceva. Chiar în halul ăsta să calce democrația în picioare nu se poate să… Ar fi fost prima oară în istoria de 35 de ani a acestei țări în care să se interzică participarea pe liste a unor cetățeni români la alegerile prezidențiale. Dar iată că tovarășul colonel nu m-am mințit și că lucrurile s-au adeverit. În final și Diana și Răzvan Constantinescu au fost interziși și aceeași soarta aș fi avut și eu. Dar, vă repet, nu sunt interesat să devin politician, nu mă interesează nicio funcție de conducere, nicio sinecure. Eu am o situație foarte bună și singurul lucru care mă mână în luptă este binele acestei țări. Și mai ales, în primul rând, e dragostea mea pentru dreptate. Asta este ceea ce m-a mânat. Mulți spun că sunt un mare patriot. Și eu le spun: fraților, nu sunt un mare patriot. Eu nu mă consider patriot, doar mă consider un mare luptător pentru dreptate.

Eu când văd atâta nedreptate, de fapt, e o boală din copilărie, probabil cu o am în ADN. Întotdeauna am fost un om care a sărit pentru dreptate. Și mă revoltă cumplit când văd atâta nedreptate în acest sistem, în această societate omenească, așa zis, dezvoltată, dar care este o societate strâmbă și ticăloasă”, a spus Laurențiu Primo.