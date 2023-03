Despărțire-șoc în showbiz! Andrei Aradits a divorțat de soția lui, Andreea: „Am avut o relație care a murit”

Andrei Aradits a divorțat! Anunțul a fost făcut chiar de el, în urmă cu puțin timp. Fostul jurat de la „Te cunosc de undeva” a avut o căsnicie de 17 ani cu mama băiețelului său, Eric. Iată ce spune actorul despre situația delicată dintre el și Andreea.

Nimeni nu s-ar fi așteptat ca după o căsnicie de aproape două decenii, Andrei Aradits și soția lui, Andreea, să ajungă în pragul divorțului. În urmă cu ceva timp, Aradits declara că îi este greu singur, soția lui fiind plecată în India, în scopuri profesionale. Se pare că lucrurile între ei s-au stricat de mai bine de câteva luni, căci, după cum susține el, actele de divorț au fost depuse încă din luna septembrie a anului trecut.

Andrei Aradits, despre divorț: „Dacă lucrurile se termină, e bine să le lași să se termine frumos”

Au început să existe dubii cu privire la relația lor din momentul în care cei doi nu au petrecut sărbătorile de iarnă împreună, soția lui fiind plecată în India. La acea vreme, actorul susține că îi este greu singur. Din nefericire, Andrei Aradits și partenera sa de viață au decis să pună punct mariajului de 17 ani.

Chiar dacă nu au vorbit deloc despre acest subiect sensibil până acum, actorul a declarat că el și soția lui vor funcționa pe drumuri separate.

Actele de divorț au fost depuse din septembrie 2002, urmând ca zilele acestea să se pronunțe divorțul. Actorul nu a vrut să dea foarte multe detalii despre acest subiect, însă a spus că cel mai afectat a fost Eric, băiețelul lor.

„Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo 6 luni de zile, face yoga. Doar eu cu el (n.r. Eric )suntem.

Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: „ok, nu-ți permiți treaba asta”. E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da.

(…) Și mie îmi pare rău. Voiam să-ți zic o chestie amuzantă pe treaba asta. Am depus actele de divorț în septembrie și termenul s-a dat abia acum.

Voiam să termin chestia asta, dacă tot am început și asta era direcția… Cred că dacă lucrurile se termină, e bine să le lași să se termine frumos, cauterizat și civilizat. Dacă vom reuși asta, rămâne de văzut”, a spus actorul, în cadrul podcastului „Vorba lui Jorge”.

„Și pe Tinder am căutat validare”

Tot în cadrul podcastului, actorul a mărturisit că a început să meargă la psiholog, pentru a se simți mai împăcat cu toată această situație. Mai mult decât atât, Aradits a spus că a ieșit la întâlniri, prin intermediul aplicației Tinder (n.r. aplicație de întâlniri), dar a renunțat când a văzut că o fată a început să se îndrăgostească de el, căci, spune el, căuta doar validare.

„Azi am fost prima oară la psiholog. Am căutat validare de la psiholog. Lasă, că și pe Tinder am căutat validare. Da, dar am renunțat între timp. Am avut întâlniri. Dar știi de ce aveam nevoie, de validarea faptului că uite, la 50 de ani încă mai sunt posibil și am zis că «ok, lumea mă place». Doar că, la un moment dat s-a îndrăgostit o fată de mine și am că nu, gata”, mai spus acesta, în cadrul podcastului.

