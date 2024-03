Despărțire-șoc în showbiz! Fosta concurentă de la Survivor i-a spus ADIO iubitului ei, după 9 ani de relație

Fosta concurentă de la Survivor România și partenerul de viață s-au separat, după mai bine de nouă ani de relație! Natalia Duminică, fosta participantă la Survivor, care a făcut parte din echipa Faimoșilor, urma să ajungă în fața altarului cu „alesul” său, însă astrele nu s-au mai aliniat, iar cei doi s-au despărțit după o relație de nouă ani. Detaliile se află mai jos, în articol.

O fostă concurentă de la Survivor România și logodnicul ei s-au despărțit, după nouă ani de relație. Este vorba despre Natalia Duminică, fosta concurentă din echipa Faimoșilor, care a luat parte la competiție în anul 2022. Ea și partenerul ei, Ștefan, au decis să o meargă pe drumuri separate. Deși trebuiau să ajungă în fața ofițerului de Stare Civilă, acest aspect nu a mai avut loc.

Separarea lor a survenit în urmă cu un an, aspect recunoscut chiar de fosta concurentă de la Survivor România, ediția 2022. Deși aveau planuri de viitor și urmau să își întemeieze o familie, dansatoarea de belly dance și Ștefan au luat-o pe căi separate. Tot fosta participantă mărturisea, în trecut, faptul că a anulat de două ori nunta cu fostul partener. Mai multe detalii se regăsesc AICI. Totodată, spunea că totul se va întâmpla „la momentul potrivit”, însă finalitatea a fost cu totul alta – și anume, au ales să se despartă.

Fosta concurentă de la Survivor susținea că a fost cerută chiar de șapte ori în căsătorie de fostul ei partener, Ștefan. Ruptura ar fi apărut în momentul în care niciunul dintre parteneri nu și-ar mai fi arătat interesul unul față de celălalt. Apoi, nu și-ar mai fi dorit să continue povestea de dragoste. Aspect care a contribuit la ruptura finală între cei doi. Într-un interviu, fosta concurentă de la Survivor susținea că s-a certat cu fostul partener. Apoi, niciunul dintre ei nu și-au mai dorit să revină la sentimente mai bune. Deși s-a terminat relația în urmă cu un an, dansatoarea spera că trece această situație și totul va fi în regulă. Dar nu au mai ajuns la un numitor comun.

„S-a întâmplat că am avut o ceartă, un scandal, apoi niciunul, nici altul nu a vrut să se mai întoarcă în relație. Am suferit, eu da. Probabil (n.r. dacă a suferit și fostul iubit), nu știu, nu ne-am mai agățat unul cu altul, ne-am lăsat în pace. În urmă cu un an s-a terminat relația, eu nu am anunțat că am crezut că poate, poate, poate ne trece. Am mai discutat noi ceva, dar niciodată nu era vorba de reparere, el și-a făcut alte planuri, el are alte obiective în viață care sunt mai importante”, mărturisea Natalia Duminică pentru Spynews.