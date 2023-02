Despărțire șoc în showbiz! Și-au spus adio la un an distanță de la logodnă

Avril Lavigne și Mod Sun s-au despărțit! Anunțul a fost făcut de reprezentanții cântăreței, pentru publicația Page Six. Cei doi urmau să se căsătorească.

Vestea despărțirii cuplului Avril Lavigne și Mod Sun a luat prin surprindere pe toată lumea. Au avut o relație de 2 ani, iar anul trecut s-au logodit și urmau să facă nunta. Din păcate, fanii nu-i vor mai putea vedea pe cei doi în fața altarului, deoarece au pus punct relației.

Logodna a avut loc într-un cadru extrem de romantic la Paris. Reprezentantul artistului Mod Sun a spus că totul s-a întâmplat recent, pentru că acum trei zile, când tânărul a plecat la Paris se afla încă într-o relație cu Avril.

„Erau împreună și erau logodiți acum trei zile, când el a plecat în turneu, așa că dacă s-a schimbat ceva este o noutate pentru el”, a declarat reprezentatul lui Mod Sun, pentru Page Six.

Avril Lavigne și Mod Sun s-au despărțit

Vestea a venit ca un trăsnet pentru fanii cuplului, mai ales că cei doi au fost văzuți recent împreună, iar în ultima vreme cei doi petreceau mai mult timp împreună, față de obicei.

Artistul declara, în urma cu ceva timp, că Avril este aleasa lui și a povestit momentul în care a cerut-o în căsătorie pe aceasta.

„În ziua în care ne-am întâlnit, am știut că tu ești aleasa. Împreună pentru totdeauna până când zilele noastre se vor termina. Am avut un vis în care te-am cerut în căsătorie la Paris. Am scos un inel și te-am rugat să-l porți. Eram într-un genunchi când m-am uitat în ochii tăi. Ești prea frumoasă ca să pot descrie cuvintele mele. Te-am prins de mână și am luat o ultimă respirație. Am spus: «Vrei să te căsătorești cu mine?’»Și ea a spus: «Da. Te iubesc, Avril!»”, a scris Mod Sun pe Instagram la momentul respectiv.

