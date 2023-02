Despărțire șoc în showbizul internațional! Camila Cabello și Austin Kevitch și-au spus adio, după 8 luni de relație

Camila Cabello și Austin Kevitch s-au despărțit! Cântăreața și fondatorul aplicației Lox Club și-au spus adio după 8 luni de relație.

Surse apropiate spun că cei doi s-ar fi despărțit încă din vara anului 2022, însă abia acum s-a declarat despărțirea oficială. E! News a raportat miercuri că, un buletin informativ recent, trimis abonaților „Lox Club”, menționa faptul că „Austin este din nou singur”.

CEO-ul aplicației de dating nu este foarte activ pe contul său de Instagram, ultima postare fiind pe data de 10 iulie, în perioada în care s-au stârnit multe zvonuri despre separare. La acea vreme, Austin avea foarte multe comentarii la postare de la fanii cântăreței, care susțineau că e mult mai bine ca ei doi să se despartă, motivul fiind că „ea nu are nevoie de necredincioși ca tine”, conform informațiilor furnizate de sursa citată anterior.

Austin nu a postat niciodată fotografii pe rețelele de socializare cu celebra cântăreață, însă Cabello a distribuit mai multe fotografii cu băuturile lor preferate pe care obișnuiau să le consume la localul Caffe Wooyoo.

Camila Cebello a avut o relație și cu Shawn Mendes

Înainte de a fi cu fondatorul aplicației Lox Club, cântăreața a avut o relație și cu Shawn Mendes, de care s-a despărțit după 2 ani și jumătate de relație. În anul 2021, cei doi și-au anunțat separarea în mod oficial.

Shawn Mendes este în prezent, noul ambasador global masculin al lui David Yurman. La acel moment, cântăreața a vorbit despre motivele care au dus la despărțirea de fostul iubit, Shawn Mendes.

„Prioritățile mele au fluctuat și focusul meu s-a schimbat de-a lungul anilor. Acei ani în care ne-am întâlnit…chiar și în timp ce scriam acest album, și chiar și acum, mă concentrez cu adevărat pe cum pot fi o persoană completă. Nu m-am concentrat atunci nici măcar pe cariera mea. Acest album a fost literalmente un instrument prin care am devenit o persoană mult mai completă și am dobândit intimitatea dorită cu colaboratorii mei. Asta a fost intenția mea principală. Nu cum să fac cel mai bun album și cea mai bună muzică, ci cum să fac muzică cu oameni cu care apoi să merg să iau cina pentru că am încredere în ei. Cum să pot să vorbesc despre aceste lucruri, iar asta să mă ajute să-mi construiesc încrederea în oameni. Cum să pot să vorbesc despre lucrurile neplăcute despre care până acum nu am vorbit cu nimeni, iar apoi să realizez stând lângă ei că da, relaționez complet, îmi pot valida propria experiență”, a spus Camila la vremea respectivă.

(VEZI ȘI: Despărțire-șoc în showbiz! Divorțează după un an de căsnicie: ”A fost un proces dureros”)