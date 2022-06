Despărțire-șoc în showbiz-ul românesc! Sore și tatăl fetiței sale și-au spus ”Adio” după 8 ani de relație

Despărțire-șoc în showbiz-ul românesc! Sore, una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din ţară şi tatăl copilului său au decis să o ia pe drumuri separate. Vestea neaşteptată i-a luat prin surprindere pe fanii săi. Iată ce declaraţii a făcut frumoasa blondină.

Sore și Mircea Julean și-au spus adio, după o relație de 8 ani de zile. Artista a fost cea care a făcut anunțul pe rețelele sociale. Multora nu le-a venit să creadă şi asta pentru că vedeta nu părea să aibă probleme în viaţa de cuplu.

Mai mult, în urmă cu doar câteva luni, aceasta a fost prezentă într-o emisiune TV alături de fiica sa, iar micuţa a dat „din casă” câteva detalii despre părinţii săi. Lucrurile mergeau cât de poate de bine şi nimic nu prevestea un astfel de moment.

„Au fost 8 ani care ne-au adus maturizarea și cea mai de preț realizare, pe Erin (n.r – pe fiica ei). De ceva timp, Mircea și cu mine nu mai formăm un cuplu, dar vorm forma mereu o familie.

Am simțit responsabilitatea de a face această postare, deoarece îmi asum faptul că sunt persoană publică, însă așa cum mi-am expus relația pe internet, cu la fel de multă discreție voi proceda și în acest caz.”, a scris Sore pe rețelele sociale.

De ce nu s-a căsători Sore cu tatăl fetiţei sale

La începutul lui 2017, Sore a fost cerută în căsătorie și răspunsul a fost afirmativ. Totuși, cei doi nu au ajuns în fața altarului, însă nici nu se grăbeau să facă acest pas. Mai mult, artista a declarat că nu a fost genul de fată care să se viseze mireasă.

”Da, am fost cerută în căsătorie, însă nunta, ca eveniment, nu a fost pe lista noastră de priorități și dintr-o comoditate. Nici eu, nici el nu suntem fanii evenimentului în sine, care este un factor de stres imens pentru miri și ar presupune un număr foarte mare de invitați pe care i-am avut deja la botez, am văzut ce înseamnă asta și cred că atunci ne-am convins amândoi că ne e bine așa cum suntem. Sinceră să fiu, nici nu am fost genul de fetiță care să își imagineze ziua nunții, nu prea îmi pot explica de ce, probabil de aceea nici nu sufăr pentru că n-am fost mireasă, încă”, a declarat Sore pentru VIVA!

sursă foto: instagram