Fiica lui Sore a dezvăluit ce face mama ei zi de zi în baie: ”Merge singură si...”

Fiica lui Sore a dat din casă tot și a povestit de la ce nu se poate abține mama ei. Erin a fost mai sinceră ca niciodată.

Învitate în emisiunea lui Cătălin Măruță, Sore și fiica ei, au întrat în jocul prezentatorului, iar cea vizată a fost Erin. Cătălin a ”profitat” de sinceritatea copilei și a încercat să obțină cât mai multe secrete din interiorul familiei.

Fetița sa, a simțit nevoia să spună mai multe și a dezvăluit ce face mama ei în fiecare zi în baia din casa lor. De asemenea, a specificat că de acest lucru se plânge și tatăl ei:

“Mereu o aud pe mami cum cântă. Cântă și în baie și o aud de acolo. Merge singură și cântă tare. Și tata îi zice “gata”, iar eu îi zic “Nu mai cânta!””, a povestit fiica lui Sore.

Amuzată de cele spuse, Sore a ținut să lămurească, de fapt, cum stau lucrurile: “În baie, atunci îți vin idei de piese. Așa sunt eu, cântăcioasă în casă.”, a fost replica lui Sore.

De ce nu se mărită Sore?

Sore și tatăl fiicei ei sunt împreună de șase ani, dar nu au ajuns încă la altar, deși sunt logodiți de mai bine de patru ani. Artista a dezvăluit motivul pentru care nu se căsătorește cu tatăl copilului ei.

„Dacă nu am fi avut copii și am fi fost împreună de cinci ani era altfel, mă gândeam de ce nu are intenții serioase.

Am observat că sunt unele persoane care se panichează când semnează un act. Eu, cum am mai zis, copiii, ceea ce văd, repetă. Eu vreau ca ei să aibă modele bune, dacă nu avem norocul unei iubiri fericite până la adânci bătrâneți, e bine să facem ce ne e bine. Sunt mulți copiii care trăiesc în familii dezorganizate și au traume. Avem obiceiul cu seara fetelor și băieții. Eu mă întorc pe la 2, iar el pe la 5.

Dacă mă trezesc în toiul nopții îl rog să-mi ia shaorma. O fărâmă de gelozie este atunci când pleacă la mare de 1 mai cu băieții. Omul care minte, îl vezi, eu am instincte. Nu suntem înnebuniți după ideea de eveniment mare, nu avem cum să reducem lista. Botezul era necesar, dar numai gândul că trebuie să organizez nunta nu-mi place. Am face o nuntă pentru invitați, prefer să plecăm în vacanță cu acei bani.”, a declarat Sore, în urmă cu ceva timp, într-un interviu.

Sursa foto: Arhivă CANCAN