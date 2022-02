Despre ce au vorbit la telefon Cătălin Măruță și Laurențiu Reghecampf. Antrenorul a acceptat să apară în podcastul prezentatorului

Laurențiu Reghecampf şi-a găsit liniştea în braţele Corinei Caciuc, femeia care îi aduce în prezent zâmbetul pe buze. Invitat la postcastului lui Cătălin Măruță, Reghecampf a vorbit cu dragoste despre feneia care îi va aduce pe lume un copil.

În seara aceasta, de la ora 19.00, pe YouTube, apare podcastul în care Laurențiu Reghecampf vorbește foarte sincer și deschis despre viața sa. Până atunci, într-un live pe Facebook, Cătălin Măruță a dat din casă și a făcut o serie de dezvăluiri despre interviul cu antrenorul.

Deși l-a invitat la el în emisiune, antrenorul a refuzat, dar Laurențiu Reghecampf a acceptat să apară în podcastul lui.

„Ce voiam să lămuresc. Nu m-a sunat el să vină la podcast, eu am fost cel care l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf să vină la podcast sau la emisiunea mea. El nu a vrut să vină la emisiune, după aceea am continuat să îl mai sun, să îi trimit mesaje spunându-i că mi-ar plăcea să facem un podcast, mi-a spus că dacă va vrea vreodată o să îmi zică. Tot vorbind am stabilit să facem podcastul ăsta pe 15 februarie, deci e înregistrat acum câteva zile.

E un podcast în care el a venit foarte deschis și nicio secundă nu mi-a zis: nu vreau să vorbesc despre asta sau despre asta. Ce vrei tu vorbim. Nu am nicio problemă, dacă tot am venit la un podcast hai să povestim. Cam asta e în mare, ca să știți cum stau lucrurile. Sunt tot felul de mesaje, de lucruri care se spun”, a declarat Cătălin Măruță pe Facebook.

Ce spune Reghe despre iubita sa

”Sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună, simt că pentru mine lucrurile au lust o întorsătură foarte pozitivă. Am găsit o fată foarte sinceră, enervant de sinceră, căpoasă. Nu a ținut cont nicio secundă că sunt Reghecampf, nu a avut nicio problemă să-şi ia o plasă şi să plece, nu mi-a cerut niciodată să divorțez, mi-ar plăcea să nu fie implicați copiii”, a spus Laurenţiu Reghecampf.

