Destăinurile emoționante ale Andreei Mantea despre băiețelul ei, David: ”Copilul ăsta parcă e coborât din Rai”

Andreea Mantea a făcut o serie de mărturisiri emoționante despre băiețelul ei, David, în cadrul unei emisiuni de televiziune. Vedeta și-a deschis sufletul și s-a destăinuit în fața prezentatoarei TV Teo Trandafir.

În emisiunea ”Teo Show” de la Kanal D, Andreea Mantea s-a destăinuit în fața prezentatoarei Teo Trandafir. Vedeta a venit în emisiune alături de fiul ei, David. Andreea Mantea a mărturisit că s-a confruntat cu o situație îngrijorătoare când fiul ei a venit acasă vânăt pe mâini și pe picioare. David îi luase apărarea unei colege de clasă, iar alții copii l-au agresat pe acesta.

”Copilul ăsta parcă e coborât din Rai. E exagerat de bun. A venit acasă vânăt o dată, de două ori… Vorbim de lucruri mult mai grave. Picătura care mi-a umplut mie paharul: zicea, nu, mama, că e mic. Am zis că sunt copii, că se joacă, să nu zic nimic, să nu comentez. Dar când e vânăt pe ambele picioare, pe mânuțe. Atunci vin și întreb: dar tu de ce nu? Eu vreau să se apere. Zice: mama, eu nu pot să lovesc un copil”, a mărturisit Andreea Mantea.

Cu ce afecțiune se confruntă Andreea Mantea?

În emisiunea ”Teo Show”, Andreea Mantea a vorbit despre problema de sănătate pe care o are de mult timp. Vedeta de la Kanal D a „spulberat” zvonurile potrivit cărora ar fi gravidă pentru a doua oară și a spus motivul pentru care în anumite imagini apare cu câteva kilograme în plus. Andreea Mantea a mărturisit că suferă de o boală autoimună, iar atunci când are o perioadă mai solicitantă, tinde să aibă cu 10 kilograme în plus.

„Mami suferă de o boală autoimună și, de fiecare dată când se supără, mami se umflă vreo 10 kilograme. Nu e reținere de apă. Dacă se liniștește, se desumflă. La orice fel de emoție. Mă expun foarte mult, dar nu este problemă că am haine de la S la L. Plec îmbrăcată în ceva și se întâmplă pe parcursul zilei să mă desumflu și trebuie să dau jos L-ul și pun S. De la mine nu a plecat de la o problemă, de la vreo supărare acută, a plecat de la niște alergii pe care nu știam că le am, pe care le-am dobândit în urma nașterii acestui pui”, a spus Andreea Mantea.

Andreea Mantea are un fiu din relația cu Cristi Mitrea

În trecut, Andreea Mantea a avut o relație cu Cristi Mitrea. Au împreună un băiețel, David, acum în vârstă de 6 ani. Înainte să se nască pe lume micuțul, cei doi au pus punct poveștii de dragoste. Totuși, prezentatoarea TV și luptătorul au rămas într-o legătură de prietenie, de dragul fiului lor.

Sursă foto: capturi video Youtube