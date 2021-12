Andreea Mantea, reacție acidă după ce s-a spus că e gravidă. “Nu este adevărat, credeți-mă. Sunt doar grasă!”

Andreea Mantea a dezmințit zvonurile potrivit cărora ar fi din nou însărcinată, dorind ca speculațiile pe marginea acestui subiect să ia sfârșit. În vârstă de 35 de ani, prezentatoarea de la Kanal D a precizat că are doar probleme cu greutatea.

Recent, pe pagina personală de Instagram, Andreea Mantea a postat o imagine care i-a pus pe gânduri pe admiratori. Bruneta purta o rochie albastră, cu flori roșii, iar în zona burticii se vedea o umflătură suspectă. Imediat, s-a speculat că prezentatoarea de la Kanal D ar fi din nou însărcinată și că anul viitor ar urma să devină mămică.

Aflată într-o relație cu Valeriu Firicel, Andreea Mantea a luat atitudine și, pe Instagram, a anunțat că, sub nicio formă, nu este gravidă, kilogramele în plus fiind cele care îi dau bătăi de cap, nu eventuala sosire pe lume a unui copilaș.

“Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e ca aflu din ziare ca sunt însărcinată de vreo doi ani. Cumva am întrecut elefantul la gestație. Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată. Eu nu am voie să fiu grasă. Andreea Mantea este grasă, are burtică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată. Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeți-mă. De doi ani încoace, mă, de doi ani… nu, nu sunt, sunt doar grasă”, a răbufnit Andreea Mantea pe Instagram.

Andreea Mantea are un fiu din relația cu Cristi Mitrea

În trecut, Andreea Mantea a avut o relație cu Cristi Mitrea. Au împreună un băiețel, David, acum în vârstă de 6 ani. Înainte să se nască pe lume micuțul, cei doi au pus punct poveștii de dragoste. Totuși, prezentatoarea TV și luptătorul au rămas într-o legătură de prietenie, de dragul fiului lor.