Destin tragic! O fetiță de 10 ani a ajuns la medic din cauza unor probleme de vedere, dar a aflat că mai are de trăit doar 24 de ore

O fetiță de 10 ani din Marea Britanie a trecut prin clipe îngrozitoare. Părinții au dus-o la medic din cauza unor probleme de vedere, însă au aflat că avea o tumoare pe creier și doar 24 de ore de viață. Din fericire, micuța a reușit să supraviețuiască.

Tragedia fetiței a început într-o zi când s-a simțit destul de rău și a acuzat câteva probleme de vedere. Părinții nu au luat foarte în serios problema dar au mers la medic pentru un control de rutină. Din păcate, acolo au aflat un diagnostic tragic, fetița de 10 ani avea o tumoare pe creier, iar medicii i-au mai dat doar 24 de ore de viață.

„Hollie nu voia să se ridice din pat pentru școală sau altceva, la început am crezut că doar încearcă să-și ia o zi liberă de la școală! Dar la scurt timp după ce am lăsat-o la şcoală am primit un telefon pentru a o lua acasă, deoarece se simţea rău și avea vederea încețoșată” a povestit Charlie, fratele lui Hollie, în vârstă de 18 ani.

Din fericire, fetița a supraviețuit celor 24 de ore, iar apoi a fost transferată la Great Ormond Street Hospital din Londra, unde printr-o intervenţie chirurgicală dificilă i s-a îndepărtat tumoare.

„Sora mea ne întreba dacă va muri. Întreba «Dacă mă culc, mă voi mai trezi?». A fost sfâșietor, dar încercam să fim pozitivi de dragul ei”, a adăugat Charlie.

Fetița a fost diagnosticată cu neurofibromatoză

După operație au urmat mai multe investigații în urma cărora Hollie a primit diagnosticul neurofibromatoză – o afecțiune rară a pielii în care se formează tumori pe țesuturile nervoase. Boala cauzează mai multe pete de piele de culoare cafenie sau maro deschis și creșteri moi și cărnoase pe sau sub piele și poate provoca, de asemenea, deformarea oaselor şi curbura coloanei vertebrale. Ocazional se dezvoltă şi tumori craniene pe nervii cranieni sau pe măduva spinării.

Din păcate, nu există niciun remediu pentru această boală. Sigurul lucru care se poate face este doar controlarea simptomele prin chimioterapie și eliminarea apariţiei tumorilor. Acum părinții și fratele fetiței se roagă ca momentul tragic să fie amânat cât mai mult, iar între timp vor să se asigur că va duce o viață extraordinară. Fratele ei a lansat o pagină pentru a ajuta la strângerea de bani

„Orice donație, oricât de mare sau mică ar fi, este foarte apreciată și după tratament se sortează orice ban rămas. Mi-ar plăcea să-i ofer surorii mele o excursie la Disneyland Paris și să o duc în toate locurile ei preferate pentru a-și face amintiri speciale. Iubește Parisul și Disney, şi-a dorit mereu să meargă acolo. I-aş putea transforma visul în realitate”, a mai declarat fratele fetiței pentru Mirror.