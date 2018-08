Devis Mangia: „Vom face totul să învingem Botoșaniul!”

Tehnicianul CS Universitatea Craiova, Devis Mangia a recunoscut că echipa pe care o pregătește nu trece prin cea mai bună perioadă însă a precizat că nu își simte postul amenințat. Mangia le-a promis suporterilor că în cel mai scurt timp lucrurile în Bănie vor intra pe un făgaș normal.

„Va fi un meci dificil și vom face totul ca să învingem pe FC Botoșani. Nu cred că este importantă poziția din clasament în primele cinci-șase etape. Este clar că Botoșani este cu un pas înaintea noastră, dar asta nu este o problemă, important este să jucăm cât mai bine. Și anul trecut a fost aceeași discuție legată de sistemul 3-4-3. Unii susțin că sistemul cu trei fundași centrali este un sistem defensiv, dar eu cred contrariul, îmi permite să pun în evidență calitățile jucătorilor mei mult mai bine. Sunt dispus să vorbesc cu oricine pe această temă, e normal să apară și critici, dar nu înțeleg de ce acestea vin de la antrenori aflați în activitate. Eu nu aș face niciodată acest lucru, fără să am toate datele în față. Mă cunoașteți deja, sunt o persoană onestă. Nu pot să spun că am jucat bine cu Sepsi, dar trebuie să muncim, să ne găsim acel echilibru necesar pentru a învinge. Nu știu dacă a fost un accident, nu cred în întâmplare, în destin. Am analizat jocul și am văzut că am făcut unele greșeli pe care sper să le fi eliminat între timp. Am făcut un meci bun cu CFR Cluj, cu Iași, dar cu Sepsi nu. Încerc să găsesc soluțiile cele mai bune pentru echipă. Mie îmi place presiunea”, a declarat Devis Mangia, antrenorul principal al CS Universitatea Craiova.

Partida din Bănie dintre CS Universitatea Craiova și FC Botoșani va avea loc astăzi de la ora 21:00, duelul urmând a fi transmis în direct de Digi Sporrt, Telekom Sport și Look.