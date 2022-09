„Devoratoarea de fotbaliști” față în față cu adevărul! Ioana Popescu, „supusă” la detectorul de minciuni, după episodul „balconul”

„Devoratoarea de fotbaliști” față în față cu adevărul! Ioana Popescu a acceptat să vorbească despre scandalul care a cutremurat showbiz-ul, de această dată, la detectorul de minciuni! Bruneta a dat cărțile pe față și a explicat de ce, cum, sub ce formă, dar și ce s-a întâmplat, după ce CANCAN.RO l-a surprins pe afaceristul „pofticios” pe balconul său din Berceni!

Cunoașteți cu siguranță episodul în care Ioana Popescu a fost surprinsă de paparazzii noștri pe balconul ei din Berceni în compania unui milionar din Cluj (TOATE DETALII AICI), care, altfel, este soțul unei celebre cântărețe. După ce informațiile au devenit virale în lumea showbiz-ului și toată presa a explodat, bruneta a încercat să „dreagă busuiocul” cum s-ar spune și să-l scoată „nevinovat” pe „vărul său”.

Timpul a trecut, apele s-au liniștit, însă în viața Ioanei Popescu au apărut mici schimbări. Se pare că „Devoratoarea de fotbaliști” și mai nou de „milionari” este însărcinată. Despre cum a aflat vestea cea mare, dar și cum a reacționat soțul său având în vedere faptul că „vizitele rudelor” au fost frecvente în ultima perioadă, a povestit în cadrul podcastului susținut de Oana Radu.

Ioana Popescu: Am spus în presă, a fost la mine într-o seară, noi nu stăm împreună eu și cu soțul meu, în sensul că eu vin la el, el la mine, o să vă explic de ce. Cert este că era într-o seară la mine și am simțit așa, nu pot să descriu exact, dar mi s-a mai întâmplat când am mai fost eu însărcinată și am zis „Măi du-te și ia-mi și mie un test de sarcină”… trebuia să-mi vină ceva… femeile știu.

Oana Radu: Menstruația ce să mai…

Ioana Popescu: Și nu venea… și el mai comod așa…

Oana Radu: Hai mă că poate întârzie că ești răcită sau…

Ioana Popescu: Ca să nu dea bani, gen…

Oana Radu: A… e zgârcit.

Ioana Popescu: Până la urmă s-a dus, mi-a luat și am zis că poate nu este ce mi s-a părut mie. Și… două liniuțe.

Oana Radu: S-a bucurat? Cum a reacționat?

Ioana Popescu: Nu prea s-a bucurat. El își dorea foarte mult de la începutul relației să avem un copil, dar… nu știu cum să descriu situația, dar a zis „Hai mai lasă puțin să vedem, să ne mai gândim”

Cum a reacționat soțul Ioanei Popescu, după ce a văzut imaginile de pe balconul din Berceni?

Vizibil stânjenită de subiectul abordat, Ioana Popescu a încercat să explice așa cum a putut cum a reacționat soțul său, după ce a văzut imaginile. Bruneta nu a fost foarte clară în declarații, însă placa este neschimbată. Milionarul, soțul celebrei cântărețe este „vărul ei”, iar partenerul său știe foarte bine acest lucru…

Și asta pentru că afaceristul nu i-a vizitat doar o singură dată „balconul” se pare…

Oana Radu: Soțul tău când a văzut acele imagini cum a reacționat?

Ioana Popescu: Mi-a spus…

Oana Radu: Amândoi erați… el era la bustul gol, tu erai în ceva lenjerie și practic vă sărutați.

Ioana Popescu: Mi-a zis că îl știu pe vărul tău… L-au sunat foarte mulți binevoitori și binevoitoare și el le-a spus „Eu îl cunosc pe omul ăsta de acum un an..”

Oana Radu: Adică soțul tău a crezut că voi doi când erați pe balcon…. a crezut că vine să vadă un spațiu.

Ioana Popescu: Am observat că ai spus „a crezut…”. Așa a perceput.

Oana Radu: Erați amândoi acolo de bunăvoie și nesiliți de nimeni.

Ioana Popescu: Evident.

Oana Radu: Nu cred că l-ai luat tu pe soț să…

Ioana Popescu: Dar de câte ori nu a fost la mine în casă.

Oana Radu: A deci a mai fost la tine în casă…

Ioana Popescu: Da cum să nu.

Cu cine este însărcinată Ioana Popescu?

Mai în glumă, mai în serios, Ioana Popescu a făcut declarații și despre tatăl copilului său. Deși afaceristul din Cluj-Napoca, cu alură de Vin Diesel mioritic, ar fi principalul „suspect”, bruneta susține că alături de soțul său s-a întâmplat… minunea!

Oana Radu: Ești însărcinată cu copilul soțului tău sau cu soțul…

Ioana Popescu: Acum vorbesc foarte serios, până nu iese nu pot să zic nici eu… că poate cine știe a ieșit un spiriduș a venit pe horn și nu e nici unul, nici altul. Glumesc. Este al soțului meu.