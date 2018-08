Dezamăgire la Giurgiu după 1-1 cu Sepsi: „Ne-am relaxat, iar în fotbal plătești dacă faci asta!”

Marius Măldărășanu, antrenorul principal al formației Astra Giurgiu a pus semieșecul înregistrat de elevii săi pe teren propriu în etapa a III-a a Ligii I cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor 1-1, pe seama lipsei de concentrare apărute după ce Laurenșiu Buș a deschis repede scorul, în doar minutul 3.

„Am controlat jocul, dar nu am avut progresie. Puteam să facem 2-0 și alta era soarta meciului. E un punct adunat în clasament. Ne-au prins pe un contraatac. Putere am avut să revenim ca joc, dar nu pot spune că am avut ocazii foarte mari”, a declarat Marius Mălddărășanu, antrenorul principal al formației Astra Giurgiu.

Afirmațiile tehnicianului au fost întărite și de Llullaku, care a pus rezultatul pe seama relaxării sale și a coechipierilor săi.

„Am început bine, am dat gol, dar ne-am relaxat. Așa-i fotbalul, plătești dacă te relaxezi. Cred că nu e ok să avem doar 5 puncte, meritam să avem mai multe. Trebuie să ne pregătim mai bine împotriva celor care atacă pe contre. Urmează Botoșaniul, un meci greu, dar sperăm să plecăm neînvinși. Nu trebuie să ne plângem de căldură, ca echipă am fost mai buni și trebuia să câștigăm azi. Am vorbit cu antrenorul, ne-a încurajat. Are dreptate în tot ceea ce ne-a spus și speram să câștigăm la Botoșani”, a declarat Llullaku.

Astra a început în forță meciul și a deschis scorul prin Laurențiu Buș în minutul 3, fostul jucător al Botoșaniului marcând cu latul din șase metri la o centrare venită din stânga.

Sepsi a egalat scorul în minutul 62 la primul șut pe spațiul porții. Mensah l-a pierdut pe drum în flancul drept pe Stan și a centrat perfect în interiorul careului mic pentru apariția lui Simonovski. Oaspeții au continuat să controleze jocul și până la final Sepsi a trecut în două rânduri pe lângă gol. S-a terminat 1-1, iar Astra a acumulat 5 puncte după primele trei etape, la fel ca și FC Botoșani și CFR Cluj.