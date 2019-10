Dezastru pentru Bianca Drăgușanu. Ce veste tristă a primit

Bianca Drăgușanu este o femeie frumoasă, care întoarce privirile bărbaților, însă nu are noroc în afaceri. Datele d ela Ministerul Finațelor sunt explicite, din acest punct de vedere, iar bomba-sexy are toate motivele să fie nemulțumită.

Blondina răvășitoare a înfiinţat – în 2014 – firma „Bella Dream Star SRL”. Prin firma respectivă este derulată afacerea din magazinul care vinde ţinute elegante pentru seară şi nuntă. Rochile sunt scoase pe piață sub sigla „BD”, iniţialele vedetei.

„Rochiile de mireasa se adreseaza femeilor care prefera eleganta si, in acelasi timp, stilul putin nonconformist, care le invaluie in mister. Rochiile de seara realizate in atelierul meu sunt facute pentru cele mai exigente cliente, calitatea finisajelor si materialelor sunt de exceptie”, spunea Bianca, la un moment dat, despre rochiile sale.

”Gaură financiară”

Ultimele informații de la Ministerul de Finanţe – valabile pentru 2018 – sunt dezastruoase în comparaţie cu cele din 2017 și o pun serios pe gânduri pe Bianca. Concret, discutăm despre un profit net de 156.924 de lei. Comparativ cu ceea ce s-a înregistrat cu un an în urmă, profitul Biancăi a fost de trei ori mai mic.

La finalul anului 2018, firma Biancăi Drăgușanu bifa datorii de 641.125 de lei. O adevărată ”gaură financiară”, pentru că datoriile sunt de aproape 25 de ori mai mari decât restanţele de la finalul lui 2017.